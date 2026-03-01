Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu chưa làm xong, vì sao Đồng Tháp đề xuất mở rộng?

TPO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị đầu tư giai đoạn 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo phương án lập dự án mới thay vì bổ sung vào dự án hiện hữu.

Hiện cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đang triển khai thi công giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng (2 dự án thành phần).

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay dự án thành phần 1 lũy kế thi công đạt trên 73% khối lượng, dự án thành phần 2 đạt gần 70%, mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 19/5 tới.

Đoạn giao nhau giữa cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và Trung Lương - Mỹ Thuận.

Để đầu tư hoàn chỉnh Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 2), UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra hai phương án đầu tư nâng cấp:

Phương án 1: Đầu tư giai đoạn 2 theo phương án “bổ sung vào giai đoạn 1”. Phương án này có ưu điểm là sớm hoàn thiện quy mô tuyến cao tốc theo quy hoạch, tăng năng lực lưu thông, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông của tuyến khi đưa vào khai thác; có điều kiện nghiên cứu các giải pháp thiết kế, đầu tư đồng bộ với giai đoạn 1. Phương án này có chi phí đầu tư phù hợp, chi phí phá dỡ các hạng mục đã được đầu tư trong giai đoạn 1 ít hơn so với phương án lập mới.



Tuy nhiên, phương án trên chưa phù hợp với số liệu lượng xe theo tính toán dự báo của hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; dự án giai đoạn 1 phải tạm dừng một số hạng mục thi công để chờ điều chỉnh; phải phá dỡ các hạng mục tiếp giáp với giai đoạn đã xây dựng cơ bản hoàn thành; chưa có kế hoạch về khả năng cân đối bố trí vốn…

Phương án 2: UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất đầu tư giai đoạn 2 theo hướng “lập dự án mới”. Phương án này có ưu điểm là quy mô đầu tư mở rộng phù hợp với số liệu lưu lượng xe theo tính toán dự báo; các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 thực hiện đúng hồ sơ thiết kế; tổ chức nghiệm thu, bảo hành đúng quy định hợp đồng; tiến độ giai đoạn 1 không bị gián đoạn; có thể thông xe kỹ thuật đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án 2, có khả năng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi đưa vào khai thác; đầu tư giai đoạn 2 có chi phí đầu tư lớn hơn do yếu tố trượt giá theo thời gian; chi phí phá dỡ các hạng mục đã đầu tư giai đoạn 1 sẽ nhiều hơn phương án 1.

Qua phân tích 2 phương án nêu trên, UBND tỉnh Đồng Tháp nghiêng về chọn phương án 2 (lập dự án mới), nên đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2030.