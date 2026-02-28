Toàn cảnh công trường mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai sau kỳ nghỉ Tết

TPO - Bắt nhịp ngay sau kỳ nghỉ Tết, công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang đồng loạt thi công "3 ca, 4 kíp". Đội ngũ công nhân, kỹ sư đang dồn sức để đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.