Toàn cảnh công trường mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai sau kỳ nghỉ Tết

TPO - Bắt nhịp ngay sau kỳ nghỉ Tết, công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang đồng loạt thi công "3 ca, 4 kíp". Đội ngũ công nhân, kỹ sư đang dồn sức để đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.
Theo ông Trần Ngọc Hải - Phó giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Bắc (VEC), các nhà thầu đã đồng loạt ra quân ngay ngày làm việc đầu năm. Chúng tôi rà soát tiến độ mỗi ngày, cập nhật chi tiết từng mét hàng rào, từng vị trí biển báo. Đặc thù dự án là vừa thi công vừa khai thác, nên tiến độ nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và phương tiện.
Đến nay, hướng Hà Nội đã khoan hơn 30m (vượt 7m), hướng Lào Cai khoan được 45m (vượt 4m), tổng cộng vượt 11m so với kế hoạch.
Đại diện vị thi công nhấn mạnh: "Đây là hạng mục then chốt, nếu hầm chậm, toàn tuyến sẽ bị ảnh hưởng".
Đến nay, tổng sản lượng toàn dự án đạt hơn 533 tỉ đồng, tương đương 10,12% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ chung 5,58%.