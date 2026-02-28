Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Toàn cảnh công trường mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai sau kỳ nghỉ Tết

Trọng Tài

TPO - Bắt nhịp ngay sau kỳ nghỉ Tết, công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang đồng loạt thi công "3 ca, 4 kíp". Đội ngũ công nhân, kỹ sư đang dồn sức để đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.

Bay trên đại công trường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tăng tốc thi công ngày đêm sau Tết.
tp-ct-3.jpg
Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỉ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 121,33km.
tp-ct-2.jpg
Dự án sẽ mở rộng mặt đường từ 2 lên 4 làn xe (rộng 24m) và lắp đặt dải phân cách an toàn. Đoạn Yên Bái - Lào Cai cũng được xây thêm cầu, kéo dài cống chui và nghiên cứu làm hầm dài 530m để sẵn sàng nâng cấp lên 6 làn xe trong tương lai.
tp-ct.jpg
tpct-18.jpg
tp-ct-39.jpg
Theo ông Trần Ngọc Hải - Phó giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Bắc (VEC), các nhà thầu đã đồng loạt ra quân ngay ngày làm việc đầu năm. Chúng tôi rà soát tiến độ mỗi ngày, cập nhật chi tiết từng mét hàng rào, từng vị trí biển báo. Đặc thù dự án là vừa thi công vừa khai thác, nên tiến độ nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và phương tiện.
tp-ct-19.jpg
Hạng mục quan trọng nhất tại đây là hầm Đại Việt có chiều dài 530m, quy mô 3 làn xe. ​"Để chinh phục đường hầm này, anh em kỹ sư và công nhân đang phải vượt qua cái lạnh đặc trưng của vùng cao, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp và hoàn toàn không có ngày nghỉ", ông Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc nhà thầu thi công Sông Đà 10) cho biết.
tp-ct-12.jpg
tp-ct-33.jpg
tp-ct-30.jpg
Đến nay, hướng Hà Nội đã khoan hơn 30m (vượt 7m), hướng Lào Cai khoan được 45m (vượt 4m), tổng cộng vượt 11m so với kế hoạch.
tp-ct-14.jpg
tp-ct-17.jpg
tp-ct-11.jpg
Đại diện vị thi công nhấn mạnh: "Đây là hạng mục then chốt, nếu hầm chậm, toàn tuyến sẽ bị ảnh hưởng".
tp-ct-41.jpg
Nhịp thi công hối hả trên 'công trường mở'. Dòng phương tiện vẫn tấp nập ngược xuôi ngay sát hàng rào chắn và dàn máy móc rầm rập hoạt động.
tp-ct-9.jpg
Tất cả duy trì nhịp thi công xuyên suốt ngày đêm theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bảo đảm tiến độ đã đề ra.
tp-ct-6.jpg
tp-ct-40.jpg
tp-ct-42.jpg
Đến nay, tổng sản lượng toàn dự án đạt hơn 533 tỉ đồng, tương đương 10,12% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ chung 5,58%.
tp-ct-7.jpg
Dự án được khởi công 1/10/2025, theo kế hoạch, công trình cơ bản hoàn thành trong năm 2026.
Trọng Tài
#cao tốc Nội Bài – Lào Cai #thi công đêm #dự án giao thông #hầm Đại Việt #đầu tư hạ tầng #đường cao tốc #đội ngũ kỹ sư

Xem thêm

Cùng chuyên mục