Tủ bếp 'kịch trần' lên ngôi năm 2026

TPO - Không còn khoảng hở bám đầy dầu mỡ, bụi trên nóc tủ, không còn cảm giác chật chội vì thiếu chỗ cất đồ, tủ bếp kịch trần đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu ái trong năm 2026. Nhưng xu hướng mới không chỉ dừng lại ở việc "đóng cao cho kín" mà là câu chuyện về thẩm mỹ và cách tổ chức không gian vừa gọn gàng, vừa đáng sống.

Trong nhiều căn hộ hiện đại, phần nóc tủ bếp từng là "vùng đất bị lãng quên", nơi bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ theo thời gian, khó lau chùi, lại làm tổng thể trông thiếu hoàn thiện. Chính vì vậy, tủ bếp kịch trần với thiết kế đẩy hệ tủ trên chạm sát trần nhà dần trở thành giải pháp được ưa chuộng.





Bước sang năm 2026, tủ bếp kịch trần không còn đơn thuần là một lựa chọn kỹ thuật nhằm tăng chỗ chứa đồ mà đã trở thành xu hướng thiết kế mang tính thẩm mỹ rõ rệt.

Ở các căn hộ chung cư, nơi diện tích bếp thường hạn chế, tủ bếp kịch trần cánh phẳng đang chiếm ưu thế. Thiết kế ít chi tiết, bề mặt phẳng, tay nắm âm hoặc hệ mở chạm giúp tổng thể trông liền mạch và cao ráo hơn.

Khi phần tủ trên được đẩy sát trần, khoảng hở vốn là "ổ" tích bụi hoàn toàn biến mất. Nhìn từ xa, cả hệ tủ như một mảng khối thống nhất, kéo dài từ sàn lên đến trần, tạo cảm giác trần cao hơn thực tế. Với những gia chủ yêu thích phong cách tối giản, đây gần như là lựa chọn "an toàn" mà vẫn đủ tinh tế.

﻿

Gam màu trung tính như trắng, kem, be sáng, màu xám nhạt hoặc các tông vân gỗ nhẹ tiếp tục được ưa chuộng trong năm 2026. Bảng màu này giúp không gian bếp nhỏ vẫn giữ được sự thoáng đãng, tránh cảm giác nặng nề khi hệ tủ cao sát trần.

Một thay đổi đáng chú ý nhất trong thiết kế năm nay là không cách chia khoảng tủ. Thay vì đóng kín một khối cao liên tục, nhiều gia chủ lựa chọn giải pháp phân tầng công năng rõ ràng.

Các khoang trên cùng cao sát trần thường dùng để lưu trữ đồ ít sử dụng như nồi lớn, hộp đựng đồ, đồ dùng theo mùa. Phần ngang tầm tay được dành cho bát đĩa, gia vị và vật dụng nấu nướng hằng ngày. Nhờ cách tổ chức này, dù tủ cao kịch trần không gian vẫn không tạo cảm giác "đè nặng" lên thị giác.

Ở một số thiết kế, các kiến trúc sư còn khéo léo xen kẽ ô hở hoặc mảng kính mờ để giảm bớt tính đặc khối, đồng thời tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho tổng thể.

Những vật liệu này không chỉ giúp bề mặt tủ mịn, dễ lau chùi mà còn hạn chế bám bẩn. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, lựa chọn vật liệu phù hợp giúp tránh cong vênh, nấm mốc, giữ hệ tủ ổn định lâu dài.

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình từng e ngại tủ kịch trần vì sợ bí bách hoặc khó sử dụng. Tuy nhiên khi được thiết kế bài bản, kết hợp ánh sáng và màu sắc phug hợp, hệ tủ cao sát trần lại mang đến cảm giác gọn gàng, chỉn chu hơn hẳn.

Khi hệ tủ được làm cao tối đa, yêu cầu về vật liệu càng trở nên khắt khe. Xu hướng năm 2026 cho thấy sự ưu tiên rõ rệt với gỗ công nghiệp lõi chống ẩm, bề mặt laminate, acrylic hoặc sơn 2K.