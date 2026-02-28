Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tủ bếp 'kịch trần' lên ngôi năm 2026

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Không còn khoảng hở bám đầy dầu mỡ, bụi trên nóc tủ, không còn cảm giác chật chội vì thiếu chỗ cất đồ, tủ bếp kịch trần đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu ái trong năm 2026. Nhưng xu hướng mới không chỉ dừng lại ở việc "đóng cao cho kín" mà là câu chuyện về thẩm mỹ và cách tổ chức không gian vừa gọn gàng, vừa đáng sống.

tu-bep-kich-tran-20-1770198690.jpg

Trong nhiều căn hộ hiện đại, phần nóc tủ bếp từng là "vùng đất bị lãng quên", nơi bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ theo thời gian, khó lau chùi, lại làm tổng thể trông thiếu hoàn thiện. Chính vì vậy, tủ bếp kịch trần với thiết kế đẩy hệ tủ trên chạm sát trần nhà dần trở thành giải pháp được ưa chuộng.


tu-bep-kich-tran-19-1770198689.jpg

Bước sang năm 2026, tủ bếp kịch trần không còn đơn thuần là một lựa chọn kỹ thuật nhằm tăng chỗ chứa đồ mà đã trở thành xu hướng thiết kế mang tính thẩm mỹ rõ rệt.

tu-bep-kich-tran-18-1770198688.jpg

Ở các căn hộ chung cư, nơi diện tích bếp thường hạn chế, tủ bếp kịch trần cánh phẳng đang chiếm ưu thế. Thiết kế ít chi tiết, bề mặt phẳng, tay nắm âm hoặc hệ mở chạm giúp tổng thể trông liền mạch và cao ráo hơn.

Khi phần tủ trên được đẩy sát trần, khoảng hở vốn là "ổ" tích bụi hoàn toàn biến mất. Nhìn từ xa, cả hệ tủ như một mảng khối thống nhất, kéo dài từ sàn lên đến trần, tạo cảm giác trần cao hơn thực tế. Với những gia chủ yêu thích phong cách tối giản, đây gần như là lựa chọn "an toàn" mà vẫn đủ tinh tế.

tu-bep-kich-tran-17-1770198688.jpg
tu-bep-kich-tran-15-1770198688.jpg﻿

Gam màu trung tính như trắng, kem, be sáng, màu xám nhạt hoặc các tông vân gỗ nhẹ tiếp tục được ưa chuộng trong năm 2026. Bảng màu này giúp không gian bếp nhỏ vẫn giữ được sự thoáng đãng, tránh cảm giác nặng nề khi hệ tủ cao sát trần.

tu-bep-kich-tran-16-1770198688.jpg

Một thay đổi đáng chú ý nhất trong thiết kế năm nay là không cách chia khoảng tủ. Thay vì đóng kín một khối cao liên tục, nhiều gia chủ lựa chọn giải pháp phân tầng công năng rõ ràng.

19-1767211918.jpg

Các khoang trên cùng cao sát trần thường dùng để lưu trữ đồ ít sử dụng như nồi lớn, hộp đựng đồ, đồ dùng theo mùa. Phần ngang tầm tay được dành cho bát đĩa, gia vị và vật dụng nấu nướng hằng ngày. Nhờ cách tổ chức này, dù tủ cao kịch trần không gian vẫn không tạo cảm giác "đè nặng" lên thị giác.

tu-bep-kich-tran-13-1770198687.jpg
tu-bep-kich-tran-12-1770198687.jpg

Ở một số thiết kế, các kiến trúc sư còn khéo léo xen kẽ ô hở hoặc mảng kính mờ để giảm bớt tính đặc khối, đồng thời tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho tổng thể.

tu-bep-kich-tran-11-1770198687.jpg
tu-bep-kich-tran-10-1770198687.jpg
tu-bep-kich-tran-9-1770198687.jpg

Những vật liệu này không chỉ giúp bề mặt tủ mịn, dễ lau chùi mà còn hạn chế bám bẩn. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, lựa chọn vật liệu phù hợp giúp tránh cong vênh, nấm mốc, giữ hệ tủ ổn định lâu dài.

tu-bep-kich-tran-8-1770198686.jpg
tu-bep-kich-tran-7-1770198686.jpg
tu-bep-kich-tran-6-1770198684.jpg
tu-bep-kich-tran-5-1770198684.jpg

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình từng e ngại tủ kịch trần vì sợ bí bách hoặc khó sử dụng. Tuy nhiên khi được thiết kế bài bản, kết hợp ánh sáng và màu sắc phug hợp, hệ tủ cao sát trần lại mang đến cảm giác gọn gàng, chỉn chu hơn hẳn.

tu-bep-kich-tran-4-1770198684.jpg
tu-bep-kich-tran-3-1770198681.jpg
tu-bep-kich-tran-2-1770198681.jpg

Khi hệ tủ được làm cao tối đa, yêu cầu về vật liệu càng trở nên khắt khe. Xu hướng năm 2026 cho thấy sự ưu tiên rõ rệt với gỗ công nghiệp lõi chống ẩm, bề mặt laminate, acrylic hoặc sơn 2K.

Lâm Thuỳ Dương
#tủ bếp #xu hướng 2026 #thiết kế nội thất #tối giản #vật liệu cao cấp #tủ kịch trần #bếp hiện đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục