Hàng hóa qua cửa khẩu Quảng Ninh tăng mạnh

Hoàng Dương

TPO - Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm, góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách và duy trì đà phục hồi thương mại biên giới.

Theo Chi cục Hải quan khu vực VIII, từ ngày 24/2, hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Móng Cái đã trở lại nhịp độ bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tại lối thông quan cầu Bắc Luân 2 (phường Móng Cái 1) và lối mở cầu phao tạm Km3+4 (phường Móng Cái 3), nhiều xe container chở hàng xuất khẩu, chủ yếu là nông sản và thủy sản tươi sống, tập trung làm thủ tục thông quan.

c0625.jpg
Các xe hàng chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4.

Trong thời gian nghỉ Tết, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được duy trì theo hình thức thông quan hẹn trước từ ngày 20-23/2 nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Cơ quan hải quan đã bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo quy trình thông quan diễn ra liên tục, không để xảy ra ách tắc.

Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1/1-20/2, toàn khu vực có hơn 17.000 tờ khai, tăng hơn 38% so cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 874 triệu USD, tăng hơn 30%. Số thu ngân sách nhà nước đạt 458,6 tỷ đồng, bằng 13,8% chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 3 tỷ USD, tăng 30% so cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp làm thủ tục đạt 1.330 doanh nghiệp, tăng 58%. Trong đó, có 316 doanh nghiệp trong tỉnh và 1.014 doanh nghiệp ngoài tỉnh thực hiện thủ tục hải quan tại Quảng Ninh.

Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.300 tỷ đồng trong năm nay, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai các biện pháp quản lý thu, theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu tại từng đơn vị, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

b8043.jpg
Xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4, phường Móng Cái 3.

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc khai báo hàng hóa, xuất xứ, mã số, trị giá, nhằm hạn chế thất thu ngân sách và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu, lối mở và địa điểm kiểm tra tập trung.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách và hoạt động thương mại biên giới.

Hoàng Dương
