Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ruốc biển dạt bờ, ngư dân Quảng Trị bội thu

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngư dân nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị liên tiếp khai thác hiệu quả mực, cá, ruốc… Sản lượng tăng cao, giá bán ổn định, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày, tạo khí thế phấn khởi cho mùa biển mới.

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, vùng biển bãi ngang xã Ninh Châu trở nên nhộn nhịp khi hàng chục tàu thuyền đồng loạt ra khơi lấy ngày.

Theo ông Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Châu, ngay từ mùng 1 và mùng 2 Tết đã có khoảng 50 thuyền xuất hành. Chỉ trong hai ngày, tổng sản lượng khai thác đạt hơn 10 tấn hải sản, riêng mực nang và mực ống khoảng 1 tấn.

img-0262.jpg
Các bến thuyền nhộn nhịp mua bán hải sản đầu năm mới.

Mỗi thuyền có bình quân 2 lao động, thu nhập đạt từ 5-10 triệu đồng/ngày. Những con số “mở hàng” thuận lợi đã tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, thời tiết thuận lợi, biển êm, nguồn lợi dồi dào, số lượng thuyền ra khơi tăng đáng kể. Ngư dân trúng đậm nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế như mực, cá đù, cá trích, cá sòng và đặc biệt là ruốc biển.

img-0261.jpg
Ngư dân thu hàng tạ ruốc sau mỗi đêm ra biển.

Theo thống kê, trong 12 ngày đầu năm mới, sản lượng khai thác duy trì ở mức cao, trung bình mỗi ngày đạt khoảng 1 tấn mực; riêng cá và ruốc đạt khoảng 20 tấn. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho mùa khai thác năm 2026, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế biển địa phương.

Anh Ngô Văn Hiệp ở thôn Tân Hải, xã Ninh Châu chia sẻ, có ngày gia đình anh thu gần 4 tạ ruốc. “Mùa ruốc năm nay vừa được sản lượng cao, vừa có nắng nên thuận tiện cho việc phơi khô” - anh nói.

3-20260301133705.jpg
Ruốc được bán tươi hoặc phơi khô.

Ruốc sau khi đánh bắt được vận chuyển vào bờ bán tươi hoặc phơi khô. Tại bến, ruốc tươi có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg; ruốc khô khoảng 160.000 đồng/kg. Nhờ giá ổn định, nhiều hộ thu về tiền triệu mỗi ngày.

Không chỉ tại xã Ninh Châu, sau Tết, nhiều ngư dân các địa phương ven biển như Đồng Hới, Đồng Thuận, Nam Trạch, Phú Trạch… cho biết: Nhờ ruốc dạt bờ đã kéo theo nhiều loài hải sản như cá trích, cá sòng, cá nục, mực vào kiếm ăn. Chỉ cần đưa thuyền ra khu vực cách bờ chừng vài trăm mét, mỗi chuyến biển, nhiều ngư dân thu về cả yến mực, yến cá, mang lại nguồn thu đáng kể.

Hoàng Nam
#xã Ninh Châu #Đồng Hới #Nam Trạch #ruốc biển #ngư dân trúng đậm #khai thác hải sản #kinh tế biển #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục