Ruốc biển dạt bờ, ngư dân Quảng Trị bội thu

TPO - Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngư dân nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị liên tiếp khai thác hiệu quả mực, cá, ruốc… Sản lượng tăng cao, giá bán ổn định, mang lại nguồn thu tiền triệu mỗi ngày, tạo khí thế phấn khởi cho mùa biển mới.

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, vùng biển bãi ngang xã Ninh Châu trở nên nhộn nhịp khi hàng chục tàu thuyền đồng loạt ra khơi lấy ngày.

Theo ông Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Châu, ngay từ mùng 1 và mùng 2 Tết đã có khoảng 50 thuyền xuất hành. Chỉ trong hai ngày, tổng sản lượng khai thác đạt hơn 10 tấn hải sản, riêng mực nang và mực ống khoảng 1 tấn.

Các bến thuyền nhộn nhịp mua bán hải sản đầu năm mới.

Mỗi thuyền có bình quân 2 lao động, thu nhập đạt từ 5-10 triệu đồng/ngày. Những con số “mở hàng” thuận lợi đã tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, thời tiết thuận lợi, biển êm, nguồn lợi dồi dào, số lượng thuyền ra khơi tăng đáng kể. Ngư dân trúng đậm nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế như mực, cá đù, cá trích, cá sòng và đặc biệt là ruốc biển.

Ngư dân thu hàng tạ ruốc sau mỗi đêm ra biển.

Theo thống kê, trong 12 ngày đầu năm mới, sản lượng khai thác duy trì ở mức cao, trung bình mỗi ngày đạt khoảng 1 tấn mực; riêng cá và ruốc đạt khoảng 20 tấn. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho mùa khai thác năm 2026, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế biển địa phương.

Anh Ngô Văn Hiệp ở thôn Tân Hải, xã Ninh Châu chia sẻ, có ngày gia đình anh thu gần 4 tạ ruốc. “Mùa ruốc năm nay vừa được sản lượng cao, vừa có nắng nên thuận tiện cho việc phơi khô” - anh nói.

Ruốc được bán tươi hoặc phơi khô.

Ruốc sau khi đánh bắt được vận chuyển vào bờ bán tươi hoặc phơi khô. Tại bến, ruốc tươi có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg; ruốc khô khoảng 160.000 đồng/kg. Nhờ giá ổn định, nhiều hộ thu về tiền triệu mỗi ngày.

Không chỉ tại xã Ninh Châu, sau Tết, nhiều ngư dân các địa phương ven biển như Đồng Hới, Đồng Thuận, Nam Trạch, Phú Trạch… cho biết: Nhờ ruốc dạt bờ đã kéo theo nhiều loài hải sản như cá trích, cá sòng, cá nục, mực vào kiếm ăn. Chỉ cần đưa thuyền ra khu vực cách bờ chừng vài trăm mét, mỗi chuyến biển, nhiều ngư dân thu về cả yến mực, yến cá, mang lại nguồn thu đáng kể.