Thủ tướng thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hơn 20.000 tỷ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn vận hành và phát huy hiệu quả dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sáng 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại công trường, Thủ tướng đã kiểm tra thực tế một số hạng mục quan trọng trên tuyến như nút giao cao tốc với quốc lộ 24, hầm số 1 và hầm số 2. Đây là những điểm có ý nghĩa then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng và an toàn khai thác khi dự án đưa vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại hiện trường, Thủ tướng lưu ý các đơn vị chức năng phải sớm hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành cao tốc bảo đảm an toàn, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lưu thông an toàn, thuận tiện cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Chính phủ thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang thi công trên công trường; mong muốn các nhà thầu tiếp tục duy trì khí thế thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9/2026 theo hợp đồng đã ký kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại hầm Bình Đê.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Một đoạn của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Dự án được tổ chức thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9/2026. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian lưu thông, mở rộng không gian phát triển cho Quảng Ngãi và các địa phương lân cận.