Chính sách quan trọng về tiền lương từ tháng 3

TPO - Bước sang tháng 3, nhiều chính sách tiền lương quan trọng bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đội ngũ công chức, người hưởng lương từ ngân sách và hàng triệu người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức

Một trong những nội dung đáng chú ý là Thông tư 1/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa việc xếp lương, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động khu vực công. Ảnh minh họa.

Theo quy định, việc xếp lương căn cứ vào hệ số lương đang hưởng theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, đồng thời xét đến phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và ngạch công chức của vị trí mới.

Cụ thể, người có ngạch công chức với hệ số bậc lương trùng với hệ số đang hưởng, thì được xếp ngang bậc lương và tiếp tục hưởng tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời điểm hưởng lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người có ngạch công chức với hệ số bậc lương khác so với hệ số đang hưởng, thì cách xếp lương được phân theo từng tình huống cụ thể.

Nếu chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (có thể cao hơn hoặc thấp hơn) trong ngạch công chức mới. Thời điểm hưởng lương mới tính từ ngày ký quyết định xếp lương.

Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xác định hệ số lương gần nhất trong ngạch công chức mới.

Nếu hệ số lương hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức mới thì xếp vào bậc lương cuối cùng và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thực hiện tăng mức lương cơ sở, lương hưu từ tháng 3

Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV được ban hành ngày 09/01/2026.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ phụ cấp, được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 265/2025/QH15.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ trong tháng 3 này thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội...