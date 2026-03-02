Giá vàng tăng mạnh, giá bạc đảo chiều

TPO - Lúc 9h sáng nay (2/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 185,6 - 188,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Trong khi đó giá bạc giảm 1 triệu đồng/kg.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 188,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 185,5 - 188,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 185,6 - 188,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc lại quay đầu giảm. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 95 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 94 triệu đồng/kg.

Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tăng mạnh sau 9h sáng nay.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, lúc 6h15, giá vàng thế giới ở mức 5.350 USD/ounce, tăng 71 USD so với sáng qua. Giá vàng tính từ khi đóng cửa giao dịch hôm thứ 7 đến nay tăng gần 200 USD/ounce, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Trước khi mở cửa giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước cũng đang ở ngưỡng cao. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu…. cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184-187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 184-187 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua. Còn vàng nhẫn Phú Quý 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua…

Với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước được dự báo sẽ lên mốc 190 triệu đồng/lượng trong hôm nay. Theo đó, giá vàng sẽ sớm phá mốc kỷ lục cũ 192 triệu đồng/lượng trong tuần này.

Giá bạc cũng đang ở mức cao. Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 95 USD/ounce. Trong nước, trước khi mở cửa giao dịch, giá bạc thỏi Phú Quý 3,5-3,6 triệu đồng/lượng, tương đương 96 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat 95 triệu đồng/kg… Hiện, giá bạc thế giới cũng tăng lên mức 93 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 đồng/USD.