Thấy gì việc nhập ô tô tải ồ ạt về Việt Nam?

TPO - Bức tranh nhập khẩu ô tô đến giữa tháng 2 phản ánh hai xu hướng rõ nét: Nhu cầu phương tiện phục vụ sản xuất - vận tải tăng mạnh, tới gần 180%, trong khi phân khúc xe cá nhân có sự điều chỉnh nhất định.

Theo số liệu của Cục Hải quan, cả nước nhập khẩu 21.701 ô tô nguyên chiếc các loại, với ngạch đạt 545 triệu USD; tăng 18,7% về lượng và tăng 34,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu nhập khẩu, xe chở người dưới 9 chỗ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.604 xe, kim ngạch đạt 232 triệu USD; giảm 13,5% về lượng và giảm 11,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy phân khúc xe cá nhân vẫn thận trọng, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi lớn dịp Tết.

Trái lại, phân khúc xe vận tải ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Trong nửa đầu tháng 2, Việt Nam nhập khẩu 4.956 xe tải, kim ngạch đạt 134,1 triệu USD; tăng lần lượt 177% về lượng và 139,6% về kim ngạch so với cùng kỳ 2025. Mức tăng cao ở cả hai chỉ tiêu phản ánh nhu cầu vận tải, xây dựng và sản xuất đang khởi động mạnh ngay từ đầu năm, kéo theo nhu cầu bổ sung phương tiện chuyên chở.

Một lô ô tô tải, phương tiện cơ giới chờ làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam.

Xét theo thị trường cung cấp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu vào Việt Nam với 6.661 xe (tính hết tháng 1/2026), chiếm khoảng 44,3% tổng lượng nhập khẩu. Indonesia đứng thứ hai với 4.141 xe, tương đương 27,5%, tiếp đến là Thái Lan với 3.015 xe, chiếm 20%. Các thị trường khác đóng góp 1.225 xe, tương đương 8,1%.

Lý giải về việc xe tải tăng đột biến, giám đốc một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cho rằng, do hoạt động sản xuất - xây dựng - logistics năm nay khởi động sớm, nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp đồng loạt triển khai, kéo theo nhu cầu phương tiện chuyên chở hàng hóa, vật liệu, thiết bị. Do đó, doanh nghiệp hầu như phải bổ sung phương tiện ngay từ sớm.

Sau giai đoạn chi phí vận tải biến động mạnh những năm trước, nhiều doanh nghiệp lựa chọn tự chủ logistics để kiểm soát chi phí và tiến độ giao hàng. Điều này thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu xe tải, đặc biệt là xe tải nhẹ và xe chuyên dụng.

Cùng với đó, nguồn cung và giá xe từ một số thị trường đang cạnh tranh mạnh. Xe tải từ Trung Quốc, Indonesia có lợi thế về giá, mẫu mã đa dạng và thời gian giao hàng nhanh. Khi giá cước vận chuyển quốc tế hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm, doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng.

“Xe vận tải tăng mạnh là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất đang vận hành tích cực. Nếu đà này duy trì trong quý 1, có thể coi đây là chỉ báo sớm cho sự phục hồi và mở rộng của hoạt động sản xuất - thương mại trong năm 2026”, vị này cho hay.