Kinh tế

Google News

VietinBank và những con số “biết nói” năm 2025

P.V

Trước dòng chảy của kỷ nguyên số, VietinBank không ngừng nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ số đột phá. VietinBank xây dựng hệ sinh thái số “đo ni đóng giày” cho cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và khách hàng cá nhân (KHCN), tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Giải bài toán vận hành, kiến tạo lợi thế khác biệt

Trong năm 2025, hệ sinh thái số dành cho KHDN lấy nền tảng VietinBank eFAST làm trung tâm đã được VietinBank hoàn thiện toàn diện. Ngân hàng đã tung ra hàng loạt tính năng dẫn đầu thị trường như: Giải ngân online, bảo lãnh online, FX online 24/7 và mở tài khoản qua eKYC. Các giải pháp kết nối ERP, Open API và phương thức làm việc theo mô hình Agile giúp VietinBank cung cấp các giải pháp “đo ni đóng giày” - thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu của từng nhóm KHDN.

1.jpg

VietinBank eFAST thực sự đã trở thành một phần hạ tầng vận hành không thể thiếu của KHDN. Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital chia sẻ: “VietinBank eFAST giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình thanh toán, rút ngắn thời gian và giảm thiểu sai sót. Chúng tôi đã chuyển dịch thành công từ giao dịch truyền thống sang quản trị giao dịch số hóa. Điểm ấn tượng là tốc độ mở tài khoản trực tuyến eKYC - nhanh chóng và bảo mật tối đa”.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng tích cực nắm bắt xu hướng thanh toán số và thanh toán QR xuyên biên giới, chủ động hợp tác với công ty đầu mối thanh toán quốc gia Việt Nam, đối tác Fintech để triển khai các nền tảng chuyển tiền, thanh toán mới. VietinBank bảo đảm hệ thống thanh toán xuyên suốt, an toàn, bảo mật và tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

VietinBank xác định Open Banking là mục tiêu trọng điểm thông qua nền tảng VietinBank iConnect. Với cổng kết nối API này, VietinBank đã hợp tác với hàng trăm đối tác đa lĩnh vực, xử lý trung bình trên 300 triệu giao dịch/năm thuộc nhiều nhóm sản phẩm tài chính đa dạng như: Dịch vụ tài khoản, thu chi hộ, thanh toán, quản lý dòng tiền.

2.jpg

Mỗi khách hàng một “phiên bản ngân hàng riêng biệt”

Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt trong lộ trình chuyển đổi số của VietinBank khi mảng KHCN không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn thay đổi toàn diện cách tiếp cận, sử dụng và cảm nhận dịch vụ.

Số hóa chuyên sâu hành trình tín dụng đã giúp VietinBank tái định nghĩa tiêu chuẩn của khách hàng về tốc độ, sự thuận tiện và tính chủ động trong tiếp cận vay vốn. “Sử dụng tính năng giải ngân online trên VietinBank iPay giúp tôi có thể nhận tiền ngay tức thì, thủ tục ký số đơn giản và hoàn toàn không cần chứng từ bản cứng. Lãi suất vay ưu đãi, tôi rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ này của VietinBank” - bà Lê Thị Mai, chủ hộ kinh doanh nhỏ tại Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.

3.jpg

Lĩnh vực vay bất động sản cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực khi VietinBank tích hợp hệ sinh thái từ giới thiệu dự án đến tính toán khoản vay tự động và đăng ký online. Hàng nghìn KHCN đã hiện thực hóa giấc mơ an cư thông qua quy trình giải ngân hiện đại.

4.jpg

Song song với mảng tín dụng, nền tảng quản lý đầu tư V-Wealth ra mắt tháng 11/2025 đã mang đến trải nghiệm đầu tư toàn diện đến KHCN. Chỉ sau vài tháng ra mắt, V-Wealth thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập và đăng ký mới. Các tiện ích như mua vàng/bạc online (digiGOLD), tiết kiệm online và dịch vụ thẻ số hóa khép kín đã tạo nên một chu trình dịch vụ hoàn thiện từ khâu đăng ký đến sử dụng.

5.jpg

Đại diện VietinBank cho biết, bước sang năm 2026, VietinBank hướng tới ngân hàng số “Thông minh - Mở - Xanh”. Lấy AI làm đòn bẩy công nghệ và ESG làm nền tảng cốt lõi cho KHDN, VietinBank đang hiện thực hóa mô hình mỗi khách hàng một “phiên bản ngân hàng riêng biệt”.

Thông qua “trợ lý tài chính” VietinBank iPay, mọi rào cản giao dịch được gỡ bỏ, nhường chỗ cho trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc. Đây là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt: Từ “ngân hàng giao dịch” sang “ngân hàng thấu hiểu” - từ người cung cấp dịch vụ sang người đồng hành kiến tạo giá trị.

Bằng nền tảng công nghệ vững chắc và đội ngũ nhân sự thế hệ mới, VietinBank tự tin, sẵn sàng dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng bứt phá trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu.

Năm 2025, VietinBank ghi nhận bước nhảy vọt về mức độ số hóa:

KHDN
KHCN
- Tỷ lệ chuyển dịch kênh số: 95,3%
- Số lượng KHDN giao dịch trên eFAST: 148.036 (tăng 24,4% so với cùng kỳ)
- Mở tài khoản qua eKYC: Hơn 3.000 doanh nghiệp
- CASA từ luồng eKYC: Trên 144 tỷ đồng
- Tỷ lệ chuyển dịch giao dịch lên kênh số: > 94%
- Doanh số giải ngân online trong quý IV/2025 vượt mốc 500.000 tỷ đồng - chiếm tỷ lệ chuyển dịch hơn 89%.
- Tỷ lệ thẻ phát hành mới qua kênh online: > 50%
- Chỉ số hài lòng (CSAT) đạt trên 95% và sẵn lòng giới thiệu (NPS) đạt trên 71%
P.V
#Chuyển đổi số ngân hàng VietinBank #Hệ sinh thái số và dịch vụ trực tuyến #Thanh toán số và QR xuyên biên giới #Open Banking và hợp tác API #Cá nhân hóa dịch vụ khách hàng #Ứng dụng công nghệ AI và ESG #Tăng trưởng số hóa và số lượng giao dịch #Nâng cao trải nghiệm khách hàng #Dịch vụ tín dụng và đầu tư số hóa

