Dự kiến 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm nay

Phan Thiên
TPO - Theo Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, dự kiến trong năm 2026 sẽ đưa khoảng 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Đồng thời, mở rộng và tăng dần số lượng lao động sang một số nước châu Âu...

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Trường Giang - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thu phí cao, thu phí không đúng, tuyển chọn lao động chưa minh bạch.

Cùng với đó, một số quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đồng bộ với thực tiễn triển khai trong tình hình mới. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thời gian tới.

image.jpg
Năm 2026, các doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Ảnh minh họa.

Về thị trường xuất khẩu lao động 2026, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với mục tiêu đưa 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định.

Cụ thể, tiếp tục giữ vững và ổn định các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống (Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc); Mở rộng và tăng dần số lượng lao động sang một số nước châu Âu (Rumani, Hungary, Ba Lan, Phần Lan, Đức, Áo, Bulgaria); thúc đẩy khai thông thị trường Mỹ và Canada, phát triển thị trường Australia và xúc tiến mở thị trường New Zealand ở các ngành nghề có thu nhập cao và việc làm ổn định...

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, để thị trường xuất khẩu lao động phát triển bền vững không thể chỉ chạy theo số lượng, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Lao động đi làm việc ở châu Âu, châu Mỹ sắp được tăng lương

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ). Đáng chú ý, trong thông tư sửa đổi có đề xuất tăng mức lương cơ bản cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại nhiều thị trường lớn như châu Âu, châu Mỹ nhằm cải thiện thu nhập và phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh này xuất phát từ thực tế chi phí sinh hoạt tại các quốc gia tiếp nhận lao động ngày càng tăng, trong khi mức lương hiện hành chưa theo kịp biến động của thị trường lao động quốc tế.

Phan Thiên
