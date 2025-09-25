Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt

TPO - Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi theo quy định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam. Công ty này bị phạt 180 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam tổ chức tuyển chọn và thu tiền của lao động đi làm việc ở nước ngoài, khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc không đủ điều kiện đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam, hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi từ số tiền này theo quy định.

Cũng theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới đây bị xử phạt do đưa lao động sang nước ngoài làm việc không đúng quy định.

Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư SD Group bị phạt 165 triệu đồng do đưa lao động đi làm việc tại Hy Lạp nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

Công ty Cổ phần nhân lực JH bị phạt 60 triệu đồng. Công ty này bị phạt do chuẩn bị nguồn lao động tại thị trường Hàn Quốc khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ.

Công ty Cổ phần nhân lực JH bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn thời hạn 18 tháng.