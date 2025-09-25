Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt

Phan Thiên
TPO - Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi theo quy định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam. Công ty này bị phạt 180 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam tổ chức tuyển chọn và thu tiền của lao động đi làm việc ở nước ngoài, khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc không đủ điều kiện đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam, hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi từ số tiền này theo quy định.

Cũng theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới đây bị xử phạt do đưa lao động sang nước ngoài làm việc không đúng quy định.

Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư SD Group bị phạt 165 triệu đồng do đưa lao động đi làm việc tại Hy Lạp nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

Công ty Cổ phần nhân lực JH bị phạt 60 triệu đồng. Công ty này bị phạt do chuẩn bị nguồn lao động tại thị trường Hàn Quốc khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ.

Công ty Cổ phần nhân lực JH bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn thời hạn 18 tháng.

Gần 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 8 tháng

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, theo số liệu thống kê, trong tháng 8 vừa qua, cả nước có 12.182 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, khi lần lượt tiếp nhận 4.347 và 5.435 lao động. Hàn Quốc duy trì sự ổn định với 1.583 lao động, trong khi các thị trường khác cũng ghi nhận những kết quả mới: Trung Quốc tiếp nhận 264 lao động, Singapore 149 lao động và Rumani 30 lao động.

Đến hết tháng 8/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, bằng 75,3% kế hoạch năm (130.000 lao động).

Phan Thiên
