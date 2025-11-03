Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong xuất khẩu lao động

TPO - Dự thảo Nghị định 112 đề xuất bãi bỏ hoặc đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người lao động.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, cơ quan này đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

04 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sắp bị bãi bỏ. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, dự thảo Nghị định chuyển một số thủ tục đăng ký hoạt động theo các thị trường, ngành nghề cụ thể từ “quản lý điều kiện” sang “công bố điều kiện”; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tức là doanh nghiệp chủ động hơn khi triển khai, cơ quan quản lý tập trung kiểm tra, giám sát sau.

Đồng thời, các điều kiện và thành phần hồ sơ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cũng được đơn giản hoá, cắt giảm, song song với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng giấy phép điện tử.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định sẽ bãi bỏ 04 thủ tục hành chính, gồm: Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc); đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản; đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản; đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài.

Cùng với đó, nhiều biểu mẫu hành chính (như Mẫu 03, 07, 08, 09, 11 của Nghị định 112) cũng sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, khi dự thảo Nghị định được thông qua, dự kiến trong tháng 12/2025, Bộ Nội vụ sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 21/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư mới sẽ tiếp tục sửa đổi triệt để về thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai thác, phát triển thị trường mới nhưng cũng sẽ gắn trách nhiệm nhiều hơn đối với doanh nghiệp khi triển khai thực hiện.