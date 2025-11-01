Lãnh đạo Cục quản lý lao động ngoài nước nói về loạt bất cập

TPO - Mỗi năm lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về 6,5-7 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn nhiều "điểm nghẽn": Chi phí cao, thu nhập giảm, môi giới tràn lan...

Tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Vũ Trường Giang - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ - cho biết, năm 2025 là năm bản lề quan trọng đối với lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10 tháng năm 2025, cả nước đưa được hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin, trong 10 tháng năm nay, cả nước đưa được hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm 2025.

Theo ông Giang, hiện có khoảng 860.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số quốc gia khu vực châu Âu. Người lao động có thu nhập ổn định, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trong nước ở cùng ngành nghề và trình độ.

Mỗi năm, lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 6,5-7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nguồn ngoại tệ quốc gia, tăng tích lũy, đồng thời cải thiện đời sống của bản thân và gia đình.

Theo ông Giang, bên cạnh những kết quả đạt được thì lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn.

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang.

Tại Nhật Bản, một số doanh nghiệp phái cử chưa thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn và đào tạo, khiến người lao động phải chịu chi phí cao, trong khi điều kiện làm việc ở nhiều xí nghiệp chưa đảm bảo, thu nhập thấp, không đúng ngành nghề đăng ký.

Hay việc đồng Yên mất giá cùng sức hút từ các thị trường khác có thu nhập ổn định, yêu cầu thấp hơn cũng làm giảm nguồn tuyển lao động sang Nhật Bản.

Đối với Hàn Quốc, ông Giang cho biết, cơ quan quản lý nhà nước của Hàn Quốc không chú trọng đến mảng hợp tác lao động trong lĩnh vực được giao nên không có sự phối hợp kịp thời.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động xuất cảnh trong ngành đóng tàu còn thấp so với số đăng ký hợp đồng, bởi các công ty môi giới và chủ sử dụng Hàn Quốc thường "chào hàng" nhiều doanh nghiệp cùng một đơn hàng, rồi chọn đối tác Việt Nam nào trả phí tốt hơn.

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) cũng tồn tại tình trạng môi giới tràn lan, can thiệp sâu vào khâu tuyển chọn và chi phí, khiến chi phí đi làm việc bị đội lên cao…

Ngoài những khó khăn trên, theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, công tác tuyển chọn lao động cũng tồn tại nhiều vấn đề. Đơn cử như việc người lao động có xu hướng tin vào các môi giới là người cùng làng, cùng xã hơn là tự tìm hiểu thông tin việc làm ngoài nước qua việc liên lạc trực tiếp với doanh nghiệp có giấy phép.