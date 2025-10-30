Phí môi giới lao động sang Nhật cao tới mức 'không ngành nghề nào có thể chấp nhận'

TPO - Tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sáng 30/10, ở Hà Nội, nhiều doanh nghiệp phản ánh rằng, họ đang gặp nhiều trở ngại trong tuyển dụng, khi phải cạnh tranh gay gắt với các nhóm môi giới lao động địa phương hoạt động tự phát.

Môi giới địa phương “lấn át” doanh nghiệp hợp pháp

Ông Mai Sỹ Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Thành HR., JSC, - cho biết đội ngũ tuyển dụng của doanh nghiệp hiện không thể cạnh tranh nổi với các nhóm môi giới lao động địa phương.

“Các đầu mối môi giới địa phương giờ hoạt động như một sàn giao dịch lao động tự phát, họ nắm hết thông tin, linh hoạt trong tuyển chọn, kết nối với cả phía doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi đó, doanh nghiệp được cấp phép phải trình đủ hồ sơ pháp lý, văn bản trả lời của Cục Quản lý lao động ngoài nước nên mất nhiều thời gian và thủ tục”, ông Ngọc nói.

Ông Mai Sỹ Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Thành HR., JSC.

Theo ông Ngọc, một số thị trường có nhu cầu lớn về lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức đang bị môi giới địa phương lấn át đến mức doanh nghiệp hợp pháp khó chen chân. Nhiều trường hợp, phía đối tác nước ngoài còn thỏa thuận trực tiếp với môi giới địa phương để tuyển lao động, khiến doanh nghiệp Việt mất quyền kiểm soát.

“Có những trường hợp, lao động và bên tiếp nhận thống nhất với nhau rồi, doanh nghiệp trong nước chỉ còn nhiệm vụ ‘làm thủ tục hộ’. Rõ ràng là đang có sự bắt tay giữa chủ sử dụng bên kia với môi giới địa phương”, ông Ngọc nêu thực tế.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, quy định hiện hành chỉ cho phép tính phí môi giới không vượt quá 1,5 tháng lương đối với trường hợp có hợp đồng 36 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số thị trường như Nhật Bản, phí môi giới đang chiếm tới 40% giá trị dịch vụ - mức mà không một ngành nghề nào khác có thể chấp nhận.

“Chúng tôi chưa từng thấy lĩnh vực nào mà chi phí môi giới lại chiếm tỷ trọng lớn như vậy. Doanh nghiệp bị động, không thể xây dựng được đội ngũ tuyển dụng của riêng mình để phục vụ trực tiếp cho công ty”, ông Ngọc chia sẻ.

“Kẹt” vì thủ tục hành chính mới

Ông Nguyễn Trần Thăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và Quản lý nhân lực Thăng Long - cho biết, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực đưa lao động giúp việc gia đình đi làm việc ở nước ngoài đang “kẹt” vì thủ tục hành chính mới.

Theo ông Thăng, Quyết định số 60 ngày 20/6/2025 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, quy định về việc phân cấp thủ tục hành chính cho các địa phương, trong đó có thủ tục xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, nhiều địa phương chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc doanh nghiệp không thể hoàn thiện hồ sơ để được chấp thuận danh sách.

“Ở một số tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, doanh nghiệp nộp hồ sơ thì được trả lời chưa có hướng dẫn nên chưa thể xử lý. Doanh nghiệp loay hoay không biết làm thế nào? Như vậy, doanh nghiệp bị kẹt ở giữa”, ông Thăng nói.

Tại Hà Nội, việc đăng ký danh sách người lao động trên hệ thống dịch vụ công gặp nhiều trục trặc. “Khi đăng ký bằng tài khoản doanh nghiệp thì không được, họ yêu cầu đăng ký bằng tài khoản cá nhân, nhưng khi thực hiện thì hệ thống lại báo lỗi. Phải đến ngày 7/10, chúng tôi mới đăng ký được, nhưng đến nay hồ sơ vẫn ở trạng thái ‘đang chờ xử lý’. Trong khi theo quy định, cơ quan chức năng phải trả lời trong 5 ngày làm việc” ông Thắng chia sẻ.

Thực tế nói trên khiến người lao động đã hoàn thiện hồ sơ nhưng vẫn chưa thể xuất cảnh, gây thiệt hại lớn cho cả người lao động và doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong Cục Quản lý lao động ngoài nước sớm có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương hoặc hỗ trợ xử lý trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công quốc gia để doanh nghiệp có thể hoàn thiện thủ tục. Hiện nay, không chỉ riêng chúng tôi, mà rất nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này cũng đang gặp tình trạng tương tự,” ông Thăng kiến nghị...

Tại hội nghị, ông Vũ Trường Giang - quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ - nói: "Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an lập các đoàn chuyên ngành và thông báo cho các địa phương. Quan điểm là sẽ xử lý nghiêm tất cả các môi giới tuyển dụng lao động bất hợp pháp, không có chức năng, không có giấy phép…”.