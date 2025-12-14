Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chuyện tiêu tiền 'bẩn’ của những đại gia bất chính

Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) "phóng tay" chi tiền vào những đâu?

Nữ đại gia bị cáo buộc liên quan hơn 9.000 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố loạt đại gia dùng những chiêu trò gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của rất nhiều nhà đầu tư. Một trong số đó phải kể đến bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc, từ năm 2020-2023 đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt được gần 5.000 tỷ đồng, bà Thúy rót tiền đầu tư vào Công ty Ngôi sao 40,8 tỷ đồng, vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây 99 tỷ đồng, vào Công ty Sông Đà Nhật Nam 450 tỷ đồng, vào Công ty Sông Đà Invest 98 tỷ đồng, vào Công ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng góp vốn mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà 1.01.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-130937.png
Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Thúy còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam mua 30 lô đất của người dân tại huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội trị giá khoảng 30-40 tỷ đồng; mua 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỷ đồng; mua 40 lô đất 50 năm tại Đắk Lắk đứng tên Công ty Nhật Nam và Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) trị giá 24 tỷ đồng; mua 5 lô đất tại Tây Ninh giá 3,7 tỷ đồng.

Công ty Nhật Nam còn mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỷ đồng. Bà Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỷ đồng.

Đại gia dùng tiền chiếm đoạt được để đầu tư bất động sản

Một đại gia bị xộ khám sau khi thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư phải kể đến là Thân Văn Thoại (SN 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu). Cùng với Hồ Quốc Anh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty BBI, đang bị truy nã), đại gia Thoại bị truy tố tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thân Văn Thoại cùng các đồng phạm đã cung ứng, phát hành đồng tiền điện tử kỹ thuật số CBP, thực hiện huy động vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp, nhiều tầng, lớp, nhánh.

Các bị can lôi kéo nhiều nhà đầu tư dưới hình thức quảng bá, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ giới thiệu về đồng CBP, đưa ra chính sách trả lợi nhuận hoa hồng hấp dẫn, thực hiện kiểm soát, áp đặt mức giá, duyệt lệnh rút, đẩy giá thao túng đồng tiền điện tử CBP, khiến nhiều bị hại tin tưởng rằng đồng CBP có giá trị thực tế và sẽ tăng trưởng lợi nhuận cao. Vì thế, các nhà đầu tư đã chuyển tiền cho các bị can để mua bán tiền số theo hướng dẫn, rồi bị chiếm đoạt hết.

CQĐT đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án, nhưng đến nay mới có 33 người bị hại đến trình báo và tố giác Thân Văn Thoại cùng các đồng phạm chiếm đoạt tiền thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử CBP trên sàn giao dịch Speeding.vip, xác định số tiền Thân Văn Thoại cùng đồng phạm chiếm đoạt của các bị hại là hơn 45 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi thu bộn tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền để đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Thân Văn Thoại quen biết Trương Văn Hà và nhờ Hà tìm mua đất rừng sản xuất tại Phú Thọ để đầu tư và thực hiện dự án Future City. Thoại giao cho Hà gom đất của người dân địa phương và khi mua được đất, Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo Hà làm thủ tục sang tên cho người đó.

Theo tài liệu truy tố, Thoại đã đưa hơn 106 tỷ đồng cho Hà (trong đó, hơn 44 tỷ đồng là của Thoại, số còn lại của những người khác) để mua đất. Trương Văn Hà đã dùng hơn 69 tỷ đồng để mua được tổng diện tích 538.540 m2 đất rừng sản xuất và làm thủ tục chuyển đổi sang tên sở hữu cho các đối tượng. Số tiền còn lại, Hà dùng để mua đất khác và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

