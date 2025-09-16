Nhiều đại gia tên tuổi bất ngờ quay lại mảng bất động sản

TPO - Động thái trở lại rầm rộ của các đại gia như ông Đoàn Nguyên Đức (Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai), ông Lê Phước Vũ (Tập đoàn Hoa Sen) diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang “nóng” trở lại, giá bất động sản neo ở mức cao.

Bỏ bất động sản là sai

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 mới vừa tổ chức, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG).

Bầu Đức quay lại làm bất động sản.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Còn nhớ, giai đoạn 2006 - 2012, bất động sản trở thành lĩnh vực chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai và luôn dẫn đầu trong doanh thu hàng năm. Năm 2009, chỉ với 4 dự án tại TPHCM, HAG đạt doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, chiếm tới 77% tổng doanh thu tập đoàn. Nhiều dự án quy mô như Hoàng Anh Gold House, Hoàng Anh River View hay Phú Hoàng Anh giúp HAG khẳng định vị thế trên thị trường địa ốc phía Nam.

Tuy nhiên, sau đó, Hoàng Anh Gia Lai dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho nông nghiệp. Giai đoạn 2010-2012, HAG bán bán Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt và Quy Nhơn. Cụ thể, từ năm 2010, khi ngành bất động sản gặp khó khăn, HAG đã bán Khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Gia Lai Resort Quy Nhơn cho bên thứ ba với giá bán là 175 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi ròng hơn 99 tỷ đồng.

Đến năm 2012, HAG hoàn tất bán Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt. Thương vụ này không được công bố rộng rãi nhưng báo cáo tài chính năm 2012 ghi nhận Hoàng Anh Gia Lai Resort Đà Lạt dưới dạng khoản đầu tư ngắn hạn trị giá gần 82 tỷ đồng, đã được chấp thuận để thanh lý cho một bên thứ ba nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.

Đến năm 2019, HAG chính thức rút khỏi mảng bất động sản bằng việc bán Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre cho Thaco. HAG đầu tư sang thị trường Myanmar bằng dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre với cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao, đi vào hoạt động từ tháng 8/2016. Hoàng Anh Gia Lai từng rất kỳ vọng vào hiệu quả của dự án này. Tuy nhiên, trong công cuộc tái cơ cấu, HAG buộc phải dừng cuộc chơi bất động sản tại Myanmar.

Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre được bầu Đức bán cho Thaco.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức nói: “Năm 2008, tôi dám khẳng định Hoàng Anh Gia Lai là công ty bất động sản số một. Nhưng mỗi người mỗi quyết sách, tôi từ bỏ lĩnh vực này năm 2012 để làm nông nghiệp. Đến bây giờ, tôi khẳng định mình đã sai”.

Đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: “Từ nay về sau, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ đầu tư ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ làm bất động sản, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng cũng không làm”. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đã muốn thực hiện dự án Khu phức hợp Phù Đổng.

Quay lại lần thứ 3

Một đại gia khác cũng vừa tuyên bố trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, ông Lê Phước Vũ cho biết một trong những kế hoạch lớn của Hoa Sen sắp tới là phát triển một khu đô thị quy mô 600 - 700 ha gần dự án sân bay Long Thành.

Báo cáo tài chính quý 3 niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025) cho thấy, Tập đoàn có khoản trả trước dài hạn cho người bán 900 tỷ đồng, liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng một khu đất lớn ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần thứ 3 Hoa Sen làm bất động sản trở lại. Công ty này từng muốn quay trở lại lĩnh vực nhà đất trong năm 2023 khi thành lập Công ty CP Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Mục đích đầu tư là góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản có giá trị 1.000 - 3.000 tỷ đồng nhằm phát triển các dự án văn phòng trung tâm thương mại nhà ở, bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen muốn làm bất động sản.

Trên thực tế, HSG đã làm bất động sản từ lâu nhưng lấn sân bất động sản từ lâu nhưng chưa ghi được dấu ấn tại thị trường này. Cụ thể, vào năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen cùng lúc đầu tư nhiều dự án bất động sản, gồm Khu chung cư cao tầng Hoa Sen - Phố Đông (quận 9, TPHCM), dự án căn hộ Hoa Sen Phước Long B (quận 9, TPHCM), dự án căn hộ Hoa Sen Riverview (quận 9, TPHCM), dự án Văn phòng trụ sở Hoa Sen Group (quận 2, TPHCM)....

Thế nhưng chỉ sau 2 năm, Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thép. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 thể hiện, ngày 30/9/2011, HSG đã chuyển nhượng dự án Chung cư cao tầng Phố Đông - Hoa Sen cho phía đối tác liên doanh là Công ty CP Phố Đông.

Năm 2016, Hoa Sen quay trở lại mảng bất động sản với việc thành lập các công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc, gồm Công ty CP Hoa Sen Hội Vân, Công ty CP Hoa Sen Vân Hội, Công ty CP Hoa Sen Quy Nhơn.

Tuy nhiên, tháng 7/2018, Hoa Sen quyết định giải thể Hoa Sen Hội Vân do công ty chấm dứt triển khai dự án Khu du lịch suối nước nóng Hoa Sen Hội Vân (Phù Cát, Bình Định). Đến tháng 9/2018, Hoa Sen tiếp tục giải thể Công ty CP Hoa Sen Vân Hội với lý do công ty ngừng tổ chức, triển khai dự án Khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đối với Công ty CP Hoa Sen Quy Nhơn, HSG cũng đã ra quyết định giải thể sau khi rút lui khỏi dự án Cảng biển Tổng hợp Cà Ná và dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.