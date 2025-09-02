Nở rộ 'mùa' M&A bất động sản

TPO - Trong tháng 7/2025, thị trường M&A Việt Nam có 7 thương vụ bất động sản với tổng giá trị giao dịch đạt trên 483 triệu USD, chiếm 62% tổng giá trị giao dịch các thương vụ trong tháng.

Nhiều thương vụ

Tập đoàn Bcons và đối tác Nhật Bản là Công ty Mercuria SPV sẽ triển khai dự án Bcons Asahi có mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn, vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 1K, TPHCM. Dự án khu căn hộ Bcons Asahi có quy mô 29 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 490 căn hộ có không gian sống thiết kế từ hơn 35 - 74 m2.

Phối cảnh dự án Bcons Asahi.

Bên cạnh chăm chút cho không gian sống, Bcons Asahi còn được chủ đầu tư tập trung phát triển mảng xanh, thể hiện qua việc bố trí phân bổ không gian cây xanh tại tầng 1 và tầng 4 với tổng diện tích lên đến 1.307 m2. Hiện tại, dự án khu căn hộ Bcons Asahi đang trong quá trình thi công móng hầm. Theo kế hoạch, đến quý II/2027, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ cho cư dân vào ở.

Cũng trong quý III/2025, Tập đoàn Bcons đã công bố mảnh ghép cuối cùng là tháp Green Diamond trong khu đô thị Bcons City quy mô 4 ha, tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, TPHCM.

UOA Vietnam Pte. Ltd - công ty con của Tập đoàn UOA (Malaysia) vừa hoàn tất thương vụ mua lại 100% cổ phần Công ty CP VIAS Hồng Ngọc Bảo, giá trị 68 triệu USD (tương đương khoảng 1.775 tỷ đồng).

Thông qua giao dịch này, UOA Group nắm quyền phát triển khu đất hơn 2.000 m2 tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TPHCM và sẽ triển khai một cao ốc văn phòng thương mại. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2025.

Khu đất trên từng được Công ty Hồng Ngọc Bảo hợp tác với Central Construction lên kế hoạch phát triển tòa tháp Red Ruby Tower (25 tầng nổi, 3 tầng hầm) từ năm 2021. Tuy nhiên, dự án không được triển khai và các bảng thông tin nhà thầu sau đó cũng bị tháo dỡ.

Trước thương vụ này, UOA Group đã có mặt tại Việt Nam với tòa nhà văn phòng UOA Tower (phường Tân Mỹ, TPHCM), hợp tác cùng Hongkong Land phát triển dự án The Marq (phường Sài Gòn, TPHCM) và tham gia dự án Sycamore tại Bình Dương (cũ) cùng CapitaLand Development.

Dữ liệu từ Grant Thornton cho thấy, trong tháng 7/2025, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 34 thương vụ hoàn tất, với tổng giá trị công bố và ước tính đạt khoảng 786 triệu USD.

Trong đó, 5 lĩnh vực dẫn đầu cả về số lượng và giá trị giao dịch gồm bất động sản (đứng đầu), công nghệ, năng lượng, logistics và hạ tầng, y tế. Cụ thể, có 7 thương vụ M&A bất động sản với tổng giá trị giao dịch đạt trên 483 triệu USD, chiếm 62% tổng giá trị giao dịch các thương vụ trong tháng.

UOA Group đã có mặt tại Việt Nam với tòa nhà văn phòng UOA Tower (phường Tân Mỹ, TPHCM).

Thương vụ nổi bật trong tháng 7/2025 là Vinaconex Group (mã chứng khoán: VCG) đã hoàn tất bán 70% cổ phần tại Vinaconex ITC (mã chứng khoán VCR, chủ đầu tư dự án du lịch đô thị Cát Bà Amatina quy mô 172 ha tại Hải Phòng) cho 3 nhà đầu tư trong nước gồm Hà Nội An Pha (23,06% vốn), Imperia An Phú (24,1% vốn) và Silver Field International Business JSC (22,5% vốn). Dù không được công bố cụ thể nhưng căn cứ vào thị giá cổ phiếu VCR tại thời điểm định giá, giá trị thương vụ này rơi vào khoảng 250 - 300 triệu USD.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen liên tục gom đất gần sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) hoàn tất chuyển nhượng phần vốn tại dự án Khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ cho Công ty CP Hạ tầng GELEX. Keppel thoái vốn khỏi dự án Nam Rạch Chiếc…

Đầu tư dài hạn

Theo Savills Việt Nam, báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký (gồm vốn đăng ký mới, điều chỉnh và M&A) đã đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: “Dù đối mặt với những bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và nỗ lực thu hút đầu tư. Dù còn nhiều thách thức, dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng cho tăng trưởng dài hạn”.

Phối cảnh dự án du lịch đô thị Cát Bà Amatina (quy mô 172 ha tại Hải Phòng).

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận nhiều hoạt động M&A bất động sản, với loạt thương vụ do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Trong đó, có thể kể đến thương vụ Capitaland mua lại dự án tại Bình Dương từ Becamex IDC với giá trị lên tới 553 triệu USD. Liên danh Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development cùng hợp tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World. Bên cạnh đó, Nishi Nippon Railroad đã mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long.

“Những thương vụ này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời cho thấy sự nổi lên của các dòng vốn từ Mỹ và châu Âu - những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn”, ông Matthew Powell nói.

Bất động sản công nghiệp vẫn là một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược. Bất chấp lo ngại về các rào cản thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn giữ vững vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Một loạt dự án mới được khởi công như hai khu công nghiệp của Becamex IDC tại Bình Dương (tổng diện tích 1.080 ha), khu VSIP Nam Định (180 ha) chuẩn bị khởi công.