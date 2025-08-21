Bùng nổ các 'siêu' dự án bất động sản nghìn hecta

TPO - Thời gian gần đây, các dự án quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ và phát triển bài bản bởi những chủ đầu tư uy tín, không chỉ đóng vai trò “ngòi nổ” kích hoạt sức bật hạ tầng kinh tế, mà còn được giới đầu tư đánh giá là “nơi đặt niềm tin dài hạn” cho giá trị và khả năng sinh lời bền vững.

Quy mô hàng ngàn hecta

Công ty CP Thái Sơn - Long An (đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn T&T) là chủ đầu tư dự án T&T City Millennia tại xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án có quy mô hơn 267 hecta (ha), được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn với địa thế phong thủy độc tôn với 3 mặt tiếp giáp với dòng sông Rạch Dơi.

Một góc dự án T&T City Millennia.

T&T City Millennia được xem là dự án đắc địa ở khu vực phía Nam Sài Gòn, khi sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng. Đầu tiên là tuyến quốc lộ 50 - trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Long An đang được mở rộng, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối năm nay. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài hơn 57 km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cũng đã khai thác một phần và hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 TPHCM với tổng chiều dài khoảng 76 km dự kiến thông xe một số đoạn trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào 2026.

Tương tự, dự án khu đô thị sinh thái thương mại du lịch Eco Retreat (ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) có quy mô trên 220 ha, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng, do liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty CP Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án được nhiều khách hàng chờ đợi sau thành công tại dự án Eco Park Hưng Yên và đặc biệt là khi hệ thống hạ tầng khu vực phía tây TPHCM được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó có việc mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 - 12 làn và cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu đưa vào vận hành.

Tập đoàn Vingroup triển khai dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Với quy mô 2.870 ha và lợi thế sinh thái đặc biệt, dự án có tầm nhìn trở thành khu đô thị ESG hàng đầu thế giới. Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ). Đây là dự án có tầm ảnh hưởng không chỉ với TPHCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia. Vingroup định hướng phát triển Vinhomes Green Paradise thành một biểu tượng phồn vinh mới với loạt công trình đẳng cấp, chưa từng có tại Việt Nam.

Ngoài ra, Vingroup còn triển khai dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tổng vốn hơn 3 tỷ USD. Dự án nằm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ) và cũng là cửa ngõ phía tây TPHCM, có quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 1.000 ha. Dự án gồm các sản phẩm như nhà ở thương mại với hơn 15.200 lô đất, trong đó 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng...

Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 tại phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Với quy mô 96 ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 được Sun Group phát triển với tầm nhìn trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 tại phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu.

Tâm điểm dự án là công viên nước chủ đề rộng 19 ha mở ra không gian vui chơi - khám phá, hứa hẹn trở thành “vũ trụ vui chơi giải trí” quy mô bậc nhất Đông Nam bộ. Đặc biệt, công viên sở hữu bể tạo sóng đôi cao nhất Việt Nam (cao 1,8 m và 2,4 m) và tàu lượn nước siêu tốc dài nhất châu Á - Thái Bình Dương (dài hơn 300 m).

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Phan Thiết của Sungroup là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III) rộng gần 219 ha thuộc địa phận các phường Phú Hải, Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Dự án có quy mô dân số 15.000 người.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 11.071 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương với các khu nhà ở riêng lẻ, nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ có công năng phục vụ hỗn hợp, chung cư (nếu có), nhà ở xã hội… Các công trình dịch vụ lưu trú, khách sạn để kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xu hướng dịch chuyển

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp tại đại hội cổ đông mới đây, bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Vinhomes cho biết, 5 năm tới Vinhomes tiếp tục định hướng vị trí tiên phong dẫn dắt thị trường với vai trò là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam. Theo đó, chủ đầu tư này sẽ tiếp tục phát triển các đại dự án và để chuẩn bị cho định hướng này, Vinhomes đang vừa thiết kế, vừa nghiên cứu thị trường cũng như chuẩn bị các nguồn vốn trung dài hạn.

Phối cảnh dự án khu đô thị sinh thái thương mại du lịch Eco Retreat.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư Eco Retreat khẳng định, dự án sẽ góp phần giải bài toán “đô thị nén” của TPHCM. Eco Retreat không tạo ra với mong muốn có thêm 1 đô thị, mà để có thêm 1 khu rừng “trị liệu, phục hồi, tái tạo”, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cư dân về chất lượng môi trường sống và những giải pháp cho vấn đề của thế hệ. Ecopark muốn nhân rộng mô hình bất động xanh, phát triển bền vững trên cả nước nên sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án theo mô hình này.

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, thời gian gần đây, các dự án quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ và phát triển bài bản bởi những chủ đầu tư uy tín, chuyên nghiệp, với năng lực tài chính vững mạnh, không chỉ đóng vai trò “ngòi nổ” kích hoạt sức bật hạ tầng kinh tế, mà còn được giới đầu tư đánh giá là “nơi đặt niềm tin dài hạn” cho giá trị và khả năng sinh lời bền vững.

Làn sóng đầu tư hiện nay không chỉ tập trung tại các đô thị trung tâm đã phát triển mà đang có xu hướng dịch chuyển sang những khu vực còn nhiều tiềm năng tăng trưởng chưa được khai thác đúng mức. Tại đó, các “ông lớn” đi trước một bước, đặt nền móng cho hạ tầng và tiện ích - tạo ra những cực phát triển mới, định hình lại bản đồ bất động sản địa phương.