Dự báo mới nhất về giá dầu, giá vàng giữa bất ổn Trung Đông

TPO - Giá dầu Brent khó có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng. Trong khi đó, giá vàng có thể đạt 5.400 USD/oz trong quý II/2026, 5.600 USD/oz ở quý III/2026, 5.800 USD/oz trong quý IV/2026, 6.000 USD/oz ở quý I/2027.

Khó lên mức 100 USD/thùng

Theo ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, sau khi xung đột tại Iran và Trung Đông leo thang, giá dầu Brent đã mở cửa tuần giao dịch mới tại châu Á với một nhịp tăng vọt lên khoảng 82 USD/thùng, trước khi giảm trở lại xuống 76 USD/thùng vào giữa buổi sáng nay.

Với các đợt tấn công mới từ Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng phản công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh, nhiều lo ngại nổi lên rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng.

Giá dầu Brent khó có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng.

“Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, điều này là quá sớm ở thời điểm hiện tại vì thị trường năng lượng vẫn đang được cung ứng đầy đủ. Bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022”, ông Heng Koon How nói.

Theo ông Heng Koon How, diễn biến leo thang mới tại Iran và Trung Đông nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ Mỹ tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Iran đã đáp trả bằng cách chọn lọc tấn công vào một số tài sản quân sự liên quan tới Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh. Nhiều trung tâm hàng không khu vực, bao gồm sân bay quốc tế trọng yếu của Dubai, đã phải đóng cửa, làm gián đoạn hoạt động hàng không và vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Nhiều hãng vận tải biển đã quyết định dừng hoạt động qua eo biển Hormuz. Dù Iran không đưa ra tuyên bố chính thức về việc đóng eo biển, vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ tàu chở dầu ở cả hai phía eo biển Hormuz tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

“Dù tình hình leo thang đáng báo động, cần lưu ý rằng một “lằn ranh đỏ” then chốt vẫn chưa bị vượt qua, khi Iran chưa công khai tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực và cũng chưa trực tiếp tấn công các tàu chở dầu hoạt động trên vùng Vịnh. Nếu điều này xảy ra, nguồn cung năng lượng qua khu vực sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng và có thể khiến giá dầu Brent tăng mạnh lên ngưỡng 100 USD/thùng”, ông Heng Koon How khẳng định.

Chuyên gia của Ngân hàng UOB cũng cho rằng, dù rủi ro ngắn hạn có thể đẩy giá Brent lên vùng 80 USD/thùng, khả năng hạ nhiệt khi xung đột giảm căng thẳng cùng nguồn cung dồi dào từ OPEC sẽ hạn chế đà tăng quá mức.

Do đó, Ngân hàng UOB điều chỉnh dự báo theo quý cho giá dầu Brent lên 80 USD/thùng cho quý II - III/2026, sau đó giảm về 70 USD/thùng trong quý IV/2026 và quý I/2027. Ở thời điểm hiện tại, ông Heng Koon How cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng giá năng lượng sẽ tăng vọt lên mức 100 USD/thùng.

“Nhà đầu tư sẽ cần theo dõi sát khả năng giá năng lượng tăng cao lan truyền sang lạm phát, làm gia tăng rủi ro lạm phát tại Mỹ”, ông Heng Koon How khuyến nghị.

Theo đó, giá dầu Brent quanh 80 USD/thùng có nguy cơ khiến lạm phát ngắn hạn khó giảm. Tại cuộc họp FOMC sắp tới, thị trường sẽ đặt câu hỏi về mức độ tác động của giá năng lượng lên triển vọng lạm phát của Mỹ.

Giá vàng tăng mạnh

Với giá vàng, ông Heng Koon How cho biết, trước khi xung đột Iran leo thang, vàng đang tích lũy quanh 5.000 USD/ounce sau nhịp chốt lời mạnh cuối tháng 1 (từ 5.500 USD xuống 4.600 USD/ounce). Sáng nay, vàng đã tăng trở lại trên 5.300 USD/ounce.

Dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này.

Ngân hàng UOB dự báo giá vàng sẽ tăng lên 5.400 USD/oz trong quý II/2026.

Do đó, Ngân hàng UOB duy trì quan điểm tích cực với giá vàng. Cụ thể, 5.400 USD/oz trong quý II/2026, 5.600 USD/oz ở quý III/2026, 5.800 USD/oz trong quý IV/2026, 6.000 USD/oz ở quý I/2027.

Trước đó, Ngân hàng UOB dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/oz trong quý I/2026, 5.000 USD/oz ở quý II/2026, 5.200 USD/oz trong quý III/2026, 5.400 USD/oz ở quý IV/2026).

Theo ông Heng Koon How, hiện UOB vẫn duy trì dự báo Fed sẽ giảm thêm 2 lần lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và trong quý 3. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ phải theo dõi sát rủi ro về khả năng Fed phải trì hoãn hoặc gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Trên thị trường tiền tệ, USD mở cửa tăng nhẹ sáng nay, chỉ số DXY tăng khoảng 0,2 lên mức 97,80. Dù tâm lý rủi ro có thể hỗ trợ USD trong ngắn hạn, xu hướng dài hạn của USD vẫn là giảm, trừ khi Fed phát tín hiệu về rủi ro lạm phát quay trở lại và sự do dự trong việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

“Một chỉ báo quan trọng về rủi ro lạm phát lan truyền tại Mỹ là giá xăng trong nước. Đây là thước đo then chốt được các nhà đầu tư, bao gồm cả Nhà Trắng theo dõi rất sát. Chỉ báo này sẽ đặc biệt nhạy cảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu giá xăng tăng vượt mức 4 USD/gallon và tiến trở lại vùng 5 USD/gallon”, ông Heng Koon How nói.