Kinh tế

Google News

Đảm bảo điện gần 17.500 điểm bầu cử tại khu vực phía Nam

P.V

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộc tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đặc biệt là tại các xã đảo, đặc khu, khu vực biên giới,…

image001.jpg
Ngành điện chủ động phối hợp chính quyền địa phương nắm bắt danh sách các điểm tổ chức bầu cử để có phương án đảm bảo điện

Theo đó, trong thời gian từ ngày 10 đến 20/3/2026, các đơn vị thuộc EVNSPC đã chuẩn bị phương án đảm bảo cung cấp điện ưu tiên tại các khu vực quan trọng như trụ sở Đảng ủy, UBND, HĐND các cấp (từ phường/xã trở lên); trụ sở Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp; các Cơ quan Báo Đài và các địa điểm tổ chức công tác bầu cử, kiểm phiếu.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố do EVNSPC quản lý cấp điện sẽ có 49 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 217 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, thành phố; 5.749 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường với tổng cộng 17.492 điểm bầu cử.

image002.jpg
Kiểm tra vận hành tại Trạm biến 110kV Thốt Nốt để đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ công tác bầu cử tại thành phố Cần Thơ

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, đây sự kiện chính trị quan trọng của cử tri cả nước, vì vậy ngành Điện nói chung và EVNSPC nói riêng nỗ lực cao nhất để sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sự kiện quan trọng này.

Cụ thể, các Công ty Điện lực tỉnh, Điện lực trực thuộc trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Bầu cử các cấp nắm bắt danh sách, địa điểm các điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử và khu vực kiểm phiếu trên địa bàn quản lý để có phương án cấp điện cụ thể.

image003-3336.png
Đoàn công tác của ngành Điện khảo sát tình hình cung cấp điện tại quần đảo Trường Sa

Bố trí vật tư, phương tiện, máy phát điện dự phòng, tổ chức ca trực, đồng thời không thực hiện công tác trên lưới làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian từ ngày 14 đến hết ngày 16/03/2026, trừ trường hợp xảy ra sự cố; chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực sửa chữa 24/24, trực lãnh đạo để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; bố trí lực lượng xử lý nhanh tất cả các sự cố có thể xảy ra.

image004.png
Ngành điện ưu tiên đảm bảo điện phục vụ công tác bầu cử tại các xã đảo, đặc khu, khu vực biên giới,…trên địa bàn các tỉnh phía Nam

Ngoài ra, các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộc phối hợp với đơn vị bầu cử để tổ chức kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn điện tại các khu vực bầu cử; kịp thời có khuyến cáo, hướng dẫn đảm bảo an toàn điện nếu phát hiện nguy cơ.

Đặc biệt, EVNSPC chỉ đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng chủ động phối hợp với Quân chủng Hải Quân đảm bảo các nguồn phát cho đặc khu Trường Sa; và Công ty Điện lực An Giang phối hợp chính quyền các cấp đảm bảo điện cho đặc khu Thổ Châu. Hai đặc khu này sẽ tổ chức bầu cử sớm hơm 1 tuần so với đất liền, dự kiến vào ngày 8/3/2026.

image005-6870.png

Tại Cà Mau, do địa bàn đặc thù nên sẽ có 2 điểm tổ chức bầu cử sớm vào ngày 13/3/2026 là cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối. EVNSPC cũng đã chỉ đạo Công ty Điện lực Cà Mau, Điện lực trực thuộc phối hợp địa phương để chủ động phương án đảm bảo điện.

P.V
