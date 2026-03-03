Rong nho trở thành 'làn gió mới' cho kinh tế biển Khánh Hòa

Rong nho biển mô hình kinh tế mới giúp bà con dân biển phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT DTGROUP, chia sẻ: Sau yến sào và trầm hương, rong nho biển đang vươn mình trở thành "làn gió mới", mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho ngư dân Khánh Hòa.

Nhiều hộ dân phấn khởi thu hoạch rong nho biển.

Loại "siêu thực phẩm" này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là giải pháp thích ứng thông minh trước những rủi ro của nghề nuôi tôm hùm hay ốc hương truyền thống. Với ưu thế chi phí đầu tư thấp và tính ổn định cao, mô hình canh tác rong nho đang thay đổi tư duy làm nông nghiệp của bà con: từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang nền nông nghiệp xanh, sạch và hiện đại.

Rong nho biển của tỉnh Khánh Hoà được xuất khẩu sang các nước châu Á.

Với 75 ha vùng nguyên liệu, sản phẩm rong nho biển Khánh Hòa đã được bao tiêu ổn định và xuất khẩu mạnh mẽ sang các thị trường khó tính của châu Âu và châu Á. Đây không chỉ là một mặt hàng xuất khẩu, mà đó là lời khẳng định về khát vọng vươn tầm quốc tế của nông sản Việt.

Từ một loài thủy sinh xa lạ của hai thập kỷ trước, rong nho giờ đây đã trở thành "vàng xanh" trên vùng đất tỉnh Khánh Hòa, viết nên câu chuyện làm giàu bền vững cho hàng trăm hộ dân và mở ra chương mới cho nông nghiệp ven biển hiện đại.

Sự chuyển mình của rong nho biển Khánh Hòa chính là minh chứng cho hướng đi bài bản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Với sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương cùng khát vọng của những người tiên phong, vùng nuôi rong nho đang được quy hoạch quy mô lớn và chất lượng cao.

Không dừng lại ở việc bán thô, địa phương đang hướng tới xây dựng thương hiệu đặc sản vùng miền, thúc đẩy xuất khẩu bền vững và khẳng định vị thế của nông nghiệp sạch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

