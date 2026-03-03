Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Rong nho trở thành 'làn gió mới' cho kinh tế biển Khánh Hòa

Lữ Hồ - Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh yến sào và trầm hương, rong nho biển đang trở thành hướng đi chiến lược giúp bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa thoát nghèo bền vững.

Rong nho biển mô hình kinh tế mới giúp bà con dân biển phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT DTGROUP, chia sẻ: Sau yến sào và trầm hương, rong nho biển đang vươn mình trở thành "làn gió mới", mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho ngư dân Khánh Hòa.

img-2349.png
Nhiều hộ dân phấn khởi thu hoạch rong nho biển.

Loại "siêu thực phẩm" này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn là giải pháp thích ứng thông minh trước những rủi ro của nghề nuôi tôm hùm hay ốc hương truyền thống. Với ưu thế chi phí đầu tư thấp và tính ổn định cao, mô hình canh tác rong nho đang thay đổi tư duy làm nông nghiệp của bà con: từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang nền nông nghiệp xanh, sạch và hiện đại.

img-2347.jpg
Rong nho biển của tỉnh Khánh Hoà được xuất khẩu sang các nước châu Á.

Với 75 ha vùng nguyên liệu, sản phẩm rong nho biển Khánh Hòa đã được bao tiêu ổn định và xuất khẩu mạnh mẽ sang các thị trường khó tính của châu Âu và châu Á. Đây không chỉ là một mặt hàng xuất khẩu, mà đó là lời khẳng định về khát vọng vươn tầm quốc tế của nông sản Việt.

Từ một loài thủy sinh xa lạ của hai thập kỷ trước, rong nho giờ đây đã trở thành "vàng xanh" trên vùng đất tỉnh Khánh Hòa, viết nên câu chuyện làm giàu bền vững cho hàng trăm hộ dân và mở ra chương mới cho nông nghiệp ven biển hiện đại.

20250729-102113.jpg
Rong nho biển một loài thủy sinh xa lạ của hai thập kỷ trước, rong nho giờ đây đã trở thành "vàng xanh" trên vùng đất tỉnh Khánh Hòa.

Sự chuyển mình của rong nho biển Khánh Hòa chính là minh chứng cho hướng đi bài bản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Với sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương cùng khát vọng của những người tiên phong, vùng nuôi rong nho đang được quy hoạch quy mô lớn và chất lượng cao.

Không dừng lại ở việc bán thô, địa phương đang hướng tới xây dựng thương hiệu đặc sản vùng miền, thúc đẩy xuất khẩu bền vững và khẳng định vị thế của nông nghiệp sạch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Một số hình ảnh về chế biến rong nho biển của người dân tỉnh Khánh Hòa:

gen-h-z7581266533482-6aab10ed9e2c5841f0cd5ebf9164367b.jpg
gen-h-z7581266326408-c7e434d652b177b03b9013104bb63a4c.jpg
gen-h-z7581266184483-514af1f9d375d605037c5b097f5d21a2.jpg
gen-h-z7581266001442-074e7e66893f6e2e415ec696ff3d54ef.jpg
gen-h-z7581263736847-9701ecb5b51630a15dae26148143c989.jpg
gen-h-z7581263523878-228b39f295f401218cdb9af07fe128ec.jpg
Lữ Hồ - Hồ Nam
#Rong nho #Kinh tế #Mô hình nông nghiệp sạch #Khánh hoà #Tác động kinh tế khu vực

Xem thêm

Cùng chuyên mục