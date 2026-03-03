Ngư dân Quảng Ngãi 'kiếm bộn tiền' nhờ lộc biển

TPO - Mùa ốc gạo (ốc lể), ruốc biển (tép biển, khuyết) vào chính vụ, ngư dân vùng bãi ngang ven biển Quảng Ngãi tất bật ra khơi từ rạng sáng. Dù vất vả, nhưng mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho ngư dân sau những chuyến biển.
Điểm đặc biệt của ốc gạo là không bán theo kg mà tính theo bao, mỗi bao khoảng 100 kg. Tùy kích cỡ, giá dao động 2-3 triệu đồng/bao. Ốc sau khi được thu mua chủ yếu là vận chuyển đi tiêu thụ ở Đà Nẵng, Huế...
Ngay khi tàu cập bãi, tiểu thương chèo thúng ra tận nơi thu mua.
Ruốc được đưa vào bờ mang đi tiêu thụ hoặc phơi khô để cung cấp cho các cơ sở chế biến thủy sản.
Đưa ruốc lên xe mang đi tiêu thụ.
Theo ngư dân, đầu vụ thời tiết thuận lợi, biển êm, sản lượng ruốc tăng cao trong khi giá bán ổn định, giúp nhiều tàu thu về hàng chục triệu đồng chỉ sau một ngày ra khơi.