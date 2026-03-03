Ngư dân Quảng Ngãi 'kiếm bộn tiền' nhờ lộc biển

TPO - Mùa ốc gạo (ốc lể), ruốc biển (tép biển, khuyết) vào chính vụ, ngư dân vùng bãi ngang ven biển Quảng Ngãi tất bật ra khơi từ rạng sáng. Dù vất vả, nhưng mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho ngư dân sau những chuyến biển.