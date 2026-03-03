Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ngư dân Quảng Ngãi 'kiếm bộn tiền' nhờ lộc biển

Nguyễn Ngọc

TPO - Mùa ốc gạo (ốc lể), ruốc biển (tép biển, khuyết) vào chính vụ, ngư dân vùng bãi ngang ven biển Quảng Ngãi tất bật ra khơi từ rạng sáng. Dù vất vả, nhưng mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho ngư dân sau những chuyến biển.

Ra khơi vài tiếng mỗi ngư dân Quảng Ngãi có thể “đút túi” vài triệu đồng nhờ ruốc biển.
tp-4290.jpg
Từ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, tại khu vực bãi ngang xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi﻿), hàng chục ghe thuyền lại đồng loạt ra khơi cào ốc gạo. Mỗi chuyến biển kéo dài từ rạng sáng đến trưa, đổi lại là những bao ốc đầy ắp, mang lại thu nhập khá cao mỗi ngày cho nhiều ngư dân.
tp-4291.jpg
Được xem là “thủ phủ” ốc gạo của tỉnh Quảng Ngãi, vùng ven biển Đức Minh (xã Mỏ Cày) hiện có gần 100 hộ dân tạm gác nghề đánh bắt cá để chuyển sang cào ốc.
tp-4301.jpg
Theo ngư dân, thu nhập từ ốc gạo trong chính vụ thường cao hơn nhiều so với đi biển thông thường, dù công việc khá nặng nhọc. Khoảng 2h sáng, các ghe máy bắt đầu ra khơi cách vùng biển đất liền vài trăm mét, nơi ốc sinh sống ở độ sâu 5-7 m. Đến tầm 11-12h trưa, họ chở ốc vào bờ bán cho thương lái.
tp-4322.jpg
Dụng cụ hành nghề là cây sào sắt dài chừng 8m, nặng gần 30kg, một đầu gắn vợt sắt để cào sâu xuống lớp cát đáy biển. Mỗi ghe có từ 2-3 lao động, thay nhau ghì, kéo sào liên tục suốt nhiều giờ liền.
tp-4333.jpg
Ngư dân Đỗ Văn Minh (trú xã Mỏ Cày) chia sẻ, có hôm về tới bờ, người và tay chân mỏi rã rời vì kéo sào sắt. Nhưng bù lại, mỗi ngày cào được 3-5 tạ ốc, chia ra mỗi người cũng vài triệu đồng.
tp-4334.jpg
tp-4292.jpg
Điểm đặc biệt của ốc gạo là không bán theo kg mà tính theo bao, mỗi bao khoảng 100 kg. Tùy kích cỡ, giá dao động 2-3 triệu đồng/bao. Ốc sau khi được thu mua chủ yếu là vận chuyển đi tiêu thụ ở Đà Nẵng, Huế...
tp-4326.jpg
Bình quân, mỗi thuyền cào được 3-5 bao/ngày. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi lao động thu về 1-3 triệu đồng, đây là mức thu nhập đáng mơ ước ở những vùng bãi ngang ven biển.
tp-4288.jpg
Với ngư dân ven biển xã Mỏ Cày, ốc gạo không chỉ là đặc sản, mà còn là “lộc biển”, suốt 3 tháng mùa ốc có người kiếm được vài chục đến cả trăm triệu đồng.
tp-4320.jpg
Không chỉ ốc gạo, vào thời điểm này, tại vùng xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) còn bước vào mùa ruốc biển﻿. Trên vùng biển cách bờ từ 300-400 m, ruốc biển xuất hiện dày đặc, ghe thuyền tấp nập ra vào khai thác từ sáng sớm đến chiều muộn.
tp-4328.jpg
Mỗi ngày, ngư dân xuất phát từ 3-4h sáng, đến khoảng 16h trở về bờ.
tp-4320.jpg
Bình quân, mỗi tàu thu được từ 1-2 tấn ruốc.
tp-c_ab90befbe41c6a42330d.jpg
tp-c_2718025188436631915.jpg
Ngay khi tàu cập bãi, tiểu thương chèo thúng ra tận nơi thu mua.
tp-c_2718025188436631915-4.jpg
tp-c_2718025188436631915-2.jpg
Ruốc được đưa vào bờ mang đi tiêu thụ hoặc phơi khô để cung cấp cho các cơ sở chế biến thủy sản.
tp-c_2718025188436631915-3.jpg
Giá ruốc tươi hiện dao động 20-25 nghìn đồng/kg. Ruốc phơi khô có giá từ 75-80 nghìn đồng/kg.
tp-c_308276727490117089.jpg
tp-c_a4ffc290987716294f66.jpg
tp-c_d11cd7718d9603c85a87.jpg
Đưa ruốc lên xe mang đi tiêu thụ.
tp-c_1827053901069459260.jpg
Người dân phơi ruốc biển.
tp-4327.jpg
tp-4330.jpg
Theo ngư dân, đầu vụ thời tiết thuận lợi, biển êm, sản lượng ruốc tăng cao trong khi giá bán ổn định, giúp nhiều tàu thu về hàng chục triệu đồng chỉ sau một ngày ra khơi.
Nguyễn Ngọc
#Phương thức khai thác thủy sản ven biển #Thu nhập từ nghề cào ốc gạo #Vùng biển Quảng Ngãi mùa vụ #Sản phẩm thủy sản đặc sản #Nghề khai thác ruốc biển #Tác động thời tiết đến mùa vụ #Thương lái và tiêu thụ thủy sản #Phương tiện và dụng cụ đánh bắt #Ảnh hưởng của mùa vụ đến đời sống ngư dân #Thị trường tiêu thụ hải sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục