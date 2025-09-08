Đi vớt ruốc như đi tắm biển buổi sáng

TPO - Quảng Trị đang vào mùa ruốc biển. Ruốc dạt bờ dày đặc, nhiều nhất là ở bờ biển phía Bắc Quảng Trị. Cứ mỗi bình minh, khi trời vừa hừng đông, hàng trăm người dân kéo nhau ra biển, tay lưới, tay chài… kiếm tiền triệu đồng sau vài giờ vớt ruốc.

Bãi biển Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Phú Trạch (Quảng Trị) mấy ngày này người đông như trẩy hội. Khi trời vừa hừng đông, hàng trăm ngư dân đã dầm mình trong nước biển, chia thành từng tốp, dùng tấm lưới mỏng, kẹp khu sắt để vớt ruốc.

“Bắt ruốc dễ lắm, chúng đi thành từng đàn dày đặc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Chỉ cần có dụng cụ, già trẻ, gái trai ai cũng bắt được ruốc. Người làm nghề chuyên nghiệp thì kiếm tiền triệu mỗi ngày, người bắt ruốc theo phong trào cũng có thu nhập kha khá” - Chị Nguyễn Thị Thu trò chuyện sau khi vớt được một mẻ ruốc đưa lên bờ.

Ông Nguyễn Văn Hiền thêm vào câu chuyện: “Mấy hôm nay thời tiết thuận lợi, trời nắng ấm, đi vớt ruốc mà như đi tắm biển buổi sáng. Ruốc về dày, dễ vớt, có thêm thu nhập nên ngư dân như chúng tôi ai cũng vui mừng”.

Khi trời vừa hừng đông, hàng trăm người dân đã kéo nhau ra biển để vớt ruốc.

﻿ ﻿ ﻿ Ruốc dạt bờ dày đặc nên việc vớt ruốc rất dễ, chỉ cần có dụng cụ, già trẻ, gái trai đều vớt được ruốc.

Dưới biển rộn ràng tiếng hò reo, tiếng cười nói của ngư dân hòa cùng tiếng sóng, phía trên bờ từng đoàn chiếc xe máy tăng ga gầm rú tấp nập chở những mẻ ruốc hồng ánh vừa kéo lên mang đi tiêu thụ.

Ông Phan Ngọc Trang - trưởng thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch - cho biết: “Ruốc xuất hiện dày đặc mấy hôm nay, chỉ vài giờ lao động trên biển, mỗi hộ cũng kiếm tiền triệu. Bà con ai cũng vui lắm”.

Hiện ruốc tươi được thương lái thu mua ngay tại bãi với giá khoảng 20.000 đồng/kg, nếu phơi khô từ 100.000-120.000 đồng/kg. Ngoài ra, ruốc còn chế biến các món ăn đặc sản, làm nước mắm, hoặc mắm ruốc…

Theo người dân địa phương, mùa ruốc thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10, tùy vào thời tiết và con nước, nhưng nhiều nhất là vào những ngày biển động.

Thành quả lao động của 2 vợ chồng ngư dân sau mấy chục phút ngâm mình trong nước biển.

﻿ Những mẻ ruốc tươi rói được đưa lên bờ.