Tri ân lực lượng cứu hộ thiên tai tự nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An

Ngày 28/12, Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hành và xã Tân An (tỉnh Nghệ An) nhằm tổng kết, đánh giá và tri ân những đóng góp trong công tác cứu nạn – cứu hộ nhân dân vùng lũ do cơn bão số 10 gây ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hải - Đội trưởng Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện cho biết, những năm gần đây, thiên tai diễn biến phức tạp, xảy ra thường xuyên tại nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, cơn bão số 10 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh Nghệ An nói chung và vùng lũ huyện Tân Kỳ (cũ) nói riêng, trong đó có hai xã Nghĩa Hành và Tân An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về công tác cứu nạn – cứu hộ qua mạng xã hội, được sự quan tâm nhiệt tình và trách nhiệm của Trung tá Hồ Anh Sơn, cán bộ CSGT Tân Kỳ, Đội đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện lên đường làm nhiệm vụ. Khi tiếp cận hiện trường, Đội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo chính quyền hai xã Nghĩa Hành và Tân An.

Ông Lê Mạnh Hải – Đội trưởng Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Mặc dù thời gian gấp rút, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công tác bảo đảm còn nhiều khó khăn, song các thành viên Đội đã nỗ lực hoàn thành tốt một phần nhiệm vụ, góp phần giúp nhân dân sớm vượt qua hoạn nạn.

Hoạt động cứu hộ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kịp thời trong lúc nguy nan, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm, gần dân của chính quyền địa phương, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện được thành lập và hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự lập, với nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ trước khi thực hiện nhiệm vụ cứu người. Đây được xác định là tiêu chí an toàn hàng đầu, điều kiện tiên quyết để các hoạt động cứu nạn – cứu hộ đạt hiệu quả.

Toàn cảnh buổi gặp mặt, giao lưu.

Do đặc thù không thường xuyên tập trung lực lượng, mỗi khi có thiên tai xảy ra, Đội mới tiến hành huy động nhân lực, phương tiện. Vì vậy, công tác chuẩn bị từ trước, từ xa đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện chuyên dụng như ca nô, tàu cứu hộ, xe kéo… nhằm bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật để hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp.

Đối với nhiệm vụ cứu hộ đường sông, yếu tố con người giữ vai trò then chốt. Người điều khiển phương tiện phải có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh vững vàng, là chỗ dựa an toàn cho toàn đội trong những tình huống hiểm nguy.

Trước mỗi đợt xuất phát, Đội luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ hậu cần thiết yếu như lương khô, sữa, nước uống… để khi tiếp cận hiện trường có thể triển khai nhiệm vụ ngay, không bị gián đoạn, tranh thủ tối đa “thời gian vàng” cứu người, cứu tài sản cho nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành phát biểu tri ân.

Ông Lê Mạnh Hải cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành, hỗ trợ thầm lặng nhưng bền bỉ của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, đơn vị đã tạo điều kiện quan trọng về phương tiện, hậu cần, giúp Đội duy trì hoạt động cứu hộ kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Thay mặt Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện, ông Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo chính quyền hai xã Nghĩa Hành và Tân An; đồng thời tri ân cán bộ, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã sẻ chia từng bữa ăn, chỗ nghỉ, tiếp thêm động lực tinh thần để Đội hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Lãnh đạo hai xã Nghĩa Hành và Tân An đã trao Giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho các thành viên Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện.

Phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện; khẳng định những đóng góp kịp thời, nghĩa tình của Đội đã giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

Chụp ảnh lưu niệm.

Tại chương trình, lãnh đạo hai xã Nghĩa Hành và Tân An đã trao Giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho các thành viên Đội cứu hộ thiên tai tự nguyện. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa chính quyền, nhân dân địa phương và lực lượng cứu hộ.