Sắc xanh trên tuyến đầu biên giới Lạng Sơn

Thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã luôn giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới; góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân dân, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số và xây dựng “thế trận lòng dân" vững chắc.

Chung sức gìn giữ biên cương

Là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn có gần 230km đường biên giới quốc gia và 474 cột mốc quốc giới. Cùng với hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh giữ vai trò nòng cốt, tạo thế trận an ninh vững chắc. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đã được gắn liền với các hoạt động phòng, chống tội phạm, xây dựng đời sống mới. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập gần 200 Tổ tự quản an ninh, trật tự; lắp đặt 170 hòm thư tố giác tội phạm. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm từ cơ sở được triển khai hiệu quả.

Biên phòng Lạng Sơn giữ vững biên cương Tổ quốc .Ảnh: Duy Chiến

Trên rẻo biên cương các Đồn biên phòng, Tổ trạm công tác được cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng….

Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ở Lạng Sơn, phong trào bảo vệ biên giới không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay văn bản chỉ đạo, mà luôn được cụ thể hóa thành những mô hình sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Trong những năm qua, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và có những sáng kiến thiết thực để bám đất, bám làng, cùng nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tiêu biểu như: “Lũy tre biên giới Việt”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, “Mỗi người dân là một cột mốc sống”... Đến nay, các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền và người dân trồng được gần 18.000 gốc tre trên hơn 16km đường biên giới, vừa tạo cảnh quan, vừa làm hàng rào tự nhiên. Cùng với đó, 1.244 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp trên 47km đường biên giới, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Trao đổi, phối hợp với Biên phòng nước bạn trong hòa bình, hữu nghị. Ảnh: Duy Chiến

“Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh huy động gần 38.000 ngày công lao động của bộ đội, các lực lượng và người dân tham gia “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới”.

Chính nhờ vậy nên trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn đã có 302 cột mốc được xây dựng đường kiểm tra, với tổng chiều dài trên 61km...Phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ở địa phương đã thật sự lan tỏa sâu rộng trong các bản làng biên giới, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Đã có 26 tập thể, 205 tổ, 886 hộ gia đình với gần 12.000 thành viên cùng hàng ngàn cá nhân đăng ký tham gia tự quản biên giới. Những mô hình ấy không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn làm sáng lên tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên giậu Tổ quốc”, Đại tá Đào Quốc Thạo nhấn mạnh.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế được Biên phòng Lạng Sơn giúp người dân biên giới. Ảnh: Duy Chiến

Chung sức xây dựng cuộc sống nhân dân no ấm

Với phương châm "thế trận lòng dân" không chỉ thể hiện ở việc bảo vệ biên giới, mà còn là quá trình quan tâm, giúp đỡ nâng cao đời sống cho người dân. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo... đã được BĐBP tỉnh Lạng Sơn triển khai mạnh mẽ. Từ các mô hình, phong trào như: “BĐBP Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”... đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, trên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sạch là 99%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo năm 2025 giảm 12,02% so với các năm trước.

Theo Đại tá Đào Quốc Thạo, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn; vùng biên giới xứ Lạng là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh với đặc thù địa hình phức tạp và đời sống của bà con các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, bởi vậy BĐBP địa phương đã đề ra các chủ trương, biện pháp triển khai, thực hiện đồng bộ, cụ thể để giúp đồng bào vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm “hướng về cơ sở”, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó mật thiết với bà con ở biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, từ đó thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”. Theo đó, để người dân vùng biên yên tâm sản xuất và gắn bó với mảnh đất quê hương, BĐBP Lạng Sơn đã tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế và hỗ trợ an sinh xã hội mang lại hiệu quả trực tiếp. Một trong những mô hình kinh tế hiệu quả đó là mô hình “Cây trà hoa vàng” do Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện tại xã Ba Sơn triển khai từ năm 2021 đến nay. Mở rộng mô hình, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 9.970 cây trà hoa vàng, trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 1.000 cây trồng trên khu vực biên giới, 8.950 cây trồng tại các gia đình.

Nhiều tập thể, cá nhân BĐBP Lạng Sơn được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: Duy Chiến

Bên cạnh các mô hình phát triển kinh tế, BĐBP Lạng Sơn còn đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở để giúp người dân “an cư”. Hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", BĐBP Lạng Sơn đã hỗ trợ 809 ngày công và 255 triệu đồng tiền mặt, giúp 335 hộ gia đình có nhà ở kiên cố, đạt 100% kế hoạch đề ra từ đầu năm 2024 đến nay.

Những mô hình, cách làm sáng tạo và hiệu quả của BĐBP Lạng Sơn đã góp phần xây dựng một thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở. Với sự đồng lòng, chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tin rằng lực lượng Biên phòng địa phương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho đồng bào các dân tộc xứ Lạng.