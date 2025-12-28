Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cả cánh rừng bị chặt quanh gốc, chết dần

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 217 cây rừng ở tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ, Gia Lai quản lý bị ken phá (chặt quanh gốc) cho chết dần.

Ngày 28/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Theo đó, khoảng 8h ngày 25/12, Tổ kiểm lâm công tác tại xã Ia Mơ phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Lốp và Chốt Quản lý bảo vệ rừng số 4 tuần tra, kiểm soát tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý. Tổ công tác phát hiện có hiện trường cây rừng tự nhiên bị ken phá trái pháp luật tại lô 2, tiểu khu 1000.

Qua đo đếm, hiện trường có 217 cây rừng tự nhiên bị ken phá (dầu, xoài, cà chít…). Đường kính các cây từ 10-40cm, khoảng cách từ mặt đất đến vị trí ken cây từ 10-180cm. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ cây rừng bị ken vẫn còn sống.

Vì vậy, để làm rõ hành vi vi phạm, UBND xã giao lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp cùng tổ Kiểm lâm Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Phòng Kinh tế và Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 4 mở rộng điều tra, xác minh truy tìm đối tượng.

tien-phong-4602.jpg
tien-phong.jpg
Cả khu vực rừng rộng lớn bị chặt quanh gốc khiến cây chết dần.
1.jpg
2.jpg
3-1052.jpg
Các thân gỗ lớn nhỏ đều bị ken phá.
Tiền Lê
#phá rừng #Gia Lai #xã Ia Mơ #kiểm lâm #biên phòng #vi phạm pháp luật #điều tra #thiếu đất sản xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục