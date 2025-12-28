Cả cánh rừng bị chặt quanh gốc, chết dần

TPO - 217 cây rừng ở tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ, Gia Lai quản lý bị ken phá (chặt quanh gốc) cho chết dần.

Ngày 28/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Theo đó, khoảng 8h ngày 25/12, Tổ kiểm lâm công tác tại xã Ia Mơ phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Lốp và Chốt Quản lý bảo vệ rừng số 4 tuần tra, kiểm soát tại khu vực tiểu khu 1000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý. Tổ công tác phát hiện có hiện trường cây rừng tự nhiên bị ken phá trái pháp luật tại lô 2, tiểu khu 1000.

Qua đo đếm, hiện trường có 217 cây rừng tự nhiên bị ken phá (dầu, xoài, cà chít…). Đường kính các cây từ 10-40cm, khoảng cách từ mặt đất đến vị trí ken cây từ 10-180cm. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ cây rừng bị ken vẫn còn sống.

Vì vậy, để làm rõ hành vi vi phạm, UBND xã giao lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp cùng tổ Kiểm lâm Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Phòng Kinh tế và Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 4 mở rộng điều tra, xác minh truy tìm đối tượng.

Cả khu vực rừng rộng lớn bị chặt quanh gốc khiến cây chết dần.