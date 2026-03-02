Đồng Nai: Nhiều nhà dân ‘treo cao’ sau khi hạ cốt nền đường ĐT.753

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mộng Cầm, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, cao hơn so với đường gần 9 mét, khi hạ cốt nền, thi công tuyến đường ĐT.753. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Nhiều hộ dân sống 2 bên đường ĐT.753 thuộc xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai đang sống trong tình trạng bất an khi ngôi nhà của mình bất ngờ bị chênh vênh trên cao, mà nguyên nhân xuất phát từ việc hạ cốt nền đường ĐT.753 khiến nhiều nền nhà cao tới gần 9m so với mặt đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, khi thi công nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT.753 đi qua địa bàn xã Tân Lợi, cao độ mặt đường sau khi hoàn thành thấp hơn nền nhà của các hộ dân có nơi chênh cao khoảng 8-9m.

Cùng với đó, việc đấu nối với một số tuyến đường dân sinh hiện hữu chưa đảm bảo do chênh lệch cao độ gây khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên tuyến đường.

Trước đây, ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Mộng Cầm ở ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai ngang bằng với mặt đường ĐT.753 rất thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán và đi lại. Khi tuyến đường ĐT.753 được nâng cấp và mở rộng, gia đình chị Cầm và người dân 2 bên đường rất vui mừng và ủng hộ khi sắp sửa có con đường rộng rãi, khang trang, chất lượng đời sống người dân được nâng cao và thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, gia đình chị Cầm và người dân trên tuyến đường này giờ đây phải khốn khổ đối mặt với tử thần hàng ngày, hàng giờ.

“Trước đây, gia đình tôi vẫn kinh doanh, buôn bán bình thường. Tuy nhiên, từ khi làm đường, mặt đường mới ban đầu chỉ hạ xuống khoảng hơn 1m, sau đó tiếp tục hạ xuống từ từ cho đến hiện trạng bây giờ mà không thông báo cho người dân. Giờ đây, gia đình không buôn bán được, con cái đi lại rất khó khăn. Ban đêm, xe cộ chạy qua nghe như là đất đang sạt lở từ từ, lúc nào cũng sống trong sợ hãi không biết nhà bị sập lúc nào,” chị Cầm bức xúc.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Phước, ở ấp Cây Cầy, xã Tân Lợi cũng đã cùng chị Cầm và gần 10 hộ dân khác đã viết đơn “cầu cứu” tới chính quyền địa phương với mong muốn giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng từ nguy cơ sạt lở có thể xảy đến bất cứ lúc nào cũng như việc bất tiện trong sinh hoạt khi ngôi nhà nằm chông chênh trên đồi cao.

Việc hạ cốt nền trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường ĐT.753 khiến nhiều nhà dân nằm cheo leo trên độ cao từ 8-9m. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ông Phước bức xúc, việc nhà cao hơn mặt đường rất là bất tiện. Nhà ở mặt đường nhưng ông không thể đi trực tiếp thẳng ra đường mà phải đi đường vòng ra phía sau nhà, cách con đường này cả cây số. Lúc cấp bách, ông phải dùng thang trèo để lên nhà hoặc xuống đường.

“Rất là sợ, giờ nhà cửa, đất đai bị nứt hết. Nhà thì chênh vênh trên cao, sợ bị sạt lở bất cứ lúc nào. Tôi đã làm đơn kiến nghị lên xã Tân Lợi với mong muốn Nhà nước tạo điều kiện, đền bù, giải tỏa cho tôi để tôi đi chỗ khác tôi ở,” ông Phước cho biết.

Trước thực trạng này, các hộ dân đã có kiến nghị tập thể, gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi mong chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan quan tâm xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Việc hạ cốt nền, thi công mở rộng tuyến đường ĐT.753 khiến nhiều nhà dân nằm cheo leo trên mép đường ở độ cao 8-9m. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, qua phản ánh của người dân, chính quyền xã đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai để cùng thống nhất giải pháp tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc đi lại. Đồng thời, có văn bản kiến nghị với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án xem xét có giải pháp khắc phục tốt nhất cũng như có chính sách hỗ trợ cho nhân dân.

Cũng theo bà Hiền, với thẩm quyền của xã, về công tác giải phóng mặt bằng, Phòng Kinh tế đã phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, chủ đầu tư để ghi nhận, rà soát, đánh giá lại hiện trạng, phạm vi bị ảnh hưởng để xây dựng phương án giá bồi thường theo chính sách quy định. Liên quan đến khoáng sản khi xử lý cốt nền, địa phương cũng đang thực hiện theo các quy định hiện hành để hướng dẫn người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành, cụm cảng Cái Mép-Thị Vải khởi công tháng 12/2024 được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai mới đặc biệt quan tâm.

Dự án có chiều dài 13km đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng.

