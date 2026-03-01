TPHCM nắng nóng từ đầu tháng 3, một vài ngày có mưa trái mùa

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM trong 10 ngày đầu tháng 3 phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng. Thời kỳ từ ngày 5-7/3, mưa dông gia tăng, khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm về sáng sớm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa có thông tin dự báo khí tượng tuần 1 tháng 3 tại TPHCM.

Theo đó, về hình thế thời tiết, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên.

Khoảng đêm ngày 2/3 và ngày 3/3, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào ngày 5-6/3.

Trong 10 ngày đầu tháng 3, thời tiết TPHCM phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng; từ ngày 5-7/3, mưa dông gia tăng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ trong 3-4 ngày đầu, từ khoảng ngày 5/3 gió Đông Bắc tăng dần cường độ ở mức trung bình, từ khoảng ngày 7/3 ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động ổn định, từ khoảng ngày 5/3 có xu hướng hạ trục xuống phía Nam, hoạt động suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Bên cạnh đó, nhiễu động gió Đông trên cao (tác nhân gia tăng ẩm, gây mưa) hoạt động tốt khoảng từ ngày 5-7/3.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM trong 10 ngày đầu tháng 3 phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực miền Đông có nơi nắng nóng.

Cần lưu ý thời kỳ từ ngày 5-7/3, mưa dông gia tăng do tác động từ nhiễu động gió Đông trên cao, khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa vào chiều tối, đêm về sáng sớm.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển ít mưa, khoảng 5-6 ngày cuối có mưa rào và dông vài nơi. Trong 3-4 ngày đầu tháng 3 gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình ở mức cấp 3-4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5-1,5m, từ khoảng ngày 5/3 gió tăng dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7, sóng cao từ 1,5-3m, biển động nhẹ, đến ngày 7/3 ở mức cấp 5, có lúc cấp, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2- 4m, biển động.