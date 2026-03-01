Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Bắt được ‘Rồng đất’ quý hiếm, nam thanh niên vội mang nộp cho công an

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một thanh niên ở xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương một con “Rồng đất” - loài bò sát quý hiếm nằm trong Sách Đỏ.

Trưa 1/3, Công an xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và hoàn tất thủ tục bàn giao một con Rồng đất đến cơ quan chức năng tỉnh.

Trước đó, anh H.H.T. (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Long Cang) trong lúc ra vườn gần nhà đã phát hiện con Rồng đất bò trên mặt đất nên đã tiến hành bắt giữ. Nhận biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh T. lập tức mang đến UBND xã Long Cang để giao nộp theo đúng quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

rong-dat-long-cang.jpg
Con Rồng đất được phát hiện ở khu vườn gần nhà anh T.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Long Cang kiểm tra ban đầu, xác định con vật sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có thương tích. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận đây là loài hiện còn rất ít trong môi trường tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

rong-dat-long-cang-ban-giao.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể Rồng đất.

Rồng đất (Physignathus cocincinus) hay còn gọi là kỳ tôm là một loài nhông đặc hữu ở Đông Nam Á, được xếp vào nhóm loài nguy cấp cần được bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam, do tình trạng săn bắt trái phép gây suy giảm quần thể trong tự nhiên.

Hữu Huy
#Rồng đất #Tây Ninh #động vật quý hiếm #bảo vệ động vật #sách đỏ Việt Nam #bảo tồn tự nhiên #bảo vệ động vật hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục