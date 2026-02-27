GS Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

TPO - GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 27/2, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 196-QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW ngày 25/02/2026 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chỉ định GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, thay mặt Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương đã trao Quyết định và phát biểu chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long tin tưởng, với kinh nghiệm hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, hơn 18 năm làm công tác quản lý, GS.VS Châu Văn Minh sẽ giúp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Nguyễn Phi Long (phải) trao quyết định cho GS.VS Châu Văn Minh.

Phó Bí thư Nguyễn Phi Long cũng đề cập đến 4 nhiệm vụ mà Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tập trung chỉ đạo, triển khai, gồm: Tiếp tục thực hiện các quy chế, quy định gắn với trách nhiệm được giao; Lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.VS Châu Văn Minh hứa sẽ hết sức cố gắng cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương giao phó.

GS.VS Châu Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước đó, GS.VS Châu Văn Minh cũng vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

GS.VS. Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích.

Từ năm 1985 - 2007, GS.VS Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ năm 2008 ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI,XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia như Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển trường Đại học công lập quốc tế Việt - Pháp (USTH).

Năm 2002, ông nhận bằng Phó Giáo sư, năm 2006, ông nhận bằng Giáo sư ngành Hóa học. Năm 2014, GS.TSKH Châu Văn Minh được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus, năm 2019 được bầu là Viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm thế giới và tháng 5/2025, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Năm 2021, GS.VS Châu Văn Minh được Tổng thống nước Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho mối quan hệ hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp.

Cùng năm đó, ông được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus trao Huy chương Bạc vì những thành tích xuất sắc trong khoa học. Ngoài ra, GS.VS Châu Văn Minh còn được tặng nhiều Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác.