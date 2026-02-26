Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp sẽ xuất hiện trên bầu trời tối thứ Bảy

TPO - Tối 28/2 (thứ Bảy), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn rất hiếm gặp khi sáu hành tinh trong hệ Mặt Trời cùng xuất hiện và xếp thành hàng trên bầu trời.

Sự kiện này xảy ra khi sáu hành tinh đồng thời nằm về cùng một phía so với Trái Đất, tạo nên một dải sáng ấn tượng kéo dài từ Tây sang Đông.

Theo các chuyên gia, thời điểm quan sát lý tưởng là ngay sau hoàng hôn, khi Mặt Trời lặn khoảng một giờ, nên quan sát càng sớm sau hoàng hôn càng thuận lợi, bởi Sao Thủy lặn khá nhanh và sẽ biến mất khỏi tầm nhìn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Người quan sát nên hướng tầm nhìn về phía chân trời Tây và Tây Nam – nơi các hành tinh sẽ dần hiện rõ khi bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, nên chọn địa điểm có tầm nhìn thoáng, tránh bị che khuất bởi nhà cao tầng hoặc cây cối, hạn chế nơi có nhiều ánh sáng đèn. Lưu ý xem dự báo thời tiết nếu có ý định quan sát.

Người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 6 hành tinh trên bầu trời tối 28/2. Minh hoạ: Hội Thiên văn Hà Nội.

Trong số sáu hành tinh tham gia “diễu hành” lần này, có bốn hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường, gồm Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Mộc.

Hai hành tinh còn lại là Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương ở xa hơn, đòi hỏi người quan sát phải sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn. Sao Thiên Vương sẽ nằm cao hơn ở hướng Tây Nam, trong khi Sao Hải Vương xuất hiện thấp gần đường chân trời phía Tây.

Hiện tượng có sáu hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời buổi tối khá hiếm gặp, là hiện tượng thiên văn rất đáng chú ý trong năm nay.

Ngay sau đó, tối ngày 3/3 (rằm tháng Giêng âm lịch), người yêu thiên văn Việt Nam tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, còn biết đến với tên gọi "Trăng Máu" khi Mặt Trăng chuyển màu đỏ. Việt Nam có thể quan sát từ pha toàn phần đến kết thúc sự kiện này nếu điều kiện thời tiết cho phép.