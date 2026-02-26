Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp sẽ xuất hiện trên bầu trời tối thứ Bảy

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 28/2 (thứ Bảy), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn rất hiếm gặp khi sáu hành tinh trong hệ Mặt Trời cùng xuất hiện và xếp thành hàng trên bầu trời.

Sự kiện này xảy ra khi sáu hành tinh đồng thời nằm về cùng một phía so với Trái Đất, tạo nên một dải sáng ấn tượng kéo dài từ Tây sang Đông.

Theo các chuyên gia, thời điểm quan sát lý tưởng là ngay sau hoàng hôn, khi Mặt Trời lặn khoảng một giờ, nên quan sát càng sớm sau hoàng hôn càng thuận lợi, bởi Sao Thủy lặn khá nhanh và sẽ biến mất khỏi tầm nhìn chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Người quan sát nên hướng tầm nhìn về phía chân trời Tây và Tây Nam – nơi các hành tinh sẽ dần hiện rõ khi bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, nên chọn địa điểm có tầm nhìn thoáng, tránh bị che khuất bởi nhà cao tầng hoặc cây cối, hạn chế nơi có nhiều ánh sáng đèn. Lưu ý xem dự báo thời tiết nếu có ý định quan sát.

hanh-tinh-2.jpg
Người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 6 hành tinh trên bầu trời tối 28/2. Minh hoạ: Hội Thiên văn Hà Nội.

Trong số sáu hành tinh tham gia “diễu hành” lần này, có bốn hành tinh có thể quan sát bằng mắt thường, gồm Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Mộc.

Hai hành tinh còn lại là Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương ở xa hơn, đòi hỏi người quan sát phải sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn. Sao Thiên Vương sẽ nằm cao hơn ở hướng Tây Nam, trong khi Sao Hải Vương xuất hiện thấp gần đường chân trời phía Tây.

Hiện tượng có sáu hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời buổi tối khá hiếm gặp, là hiện tượng thiên văn rất đáng chú ý trong năm nay.

Ngay sau đó, tối ngày 3/3 (rằm tháng Giêng âm lịch), người yêu thiên văn Việt Nam tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, còn biết đến với tên gọi "Trăng Máu" khi Mặt Trăng chuyển màu đỏ. Việt Nam có thể quan sát từ pha toàn phần đến kết thúc sự kiện này nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Nguyễn Hoài
#thiên văn #hành tinh #hiện tượng hiếm #bầu trời #hệ Mặt Trời #đêm #Sao Thuỷ #Sao Kim #Sao Thiên Vương #Sao Hải Vương #Sao Mộc #Sao Thổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục