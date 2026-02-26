Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện loài mới tại khu dự trữ thiên nhiên ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Diệp hạ châu Việt Nam - loài thực vật mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, góp phần làm giàu thêm dữ liệu hệ thực vật và khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc sắc của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP. Huế).

Ngày 25/2, thông tin từ Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP. Huế) cho biết, trong quá trình quan trắc đa dạng sinh học tại khu vực này, các nhà khoa học đã phát hiện và thu thập một mẫu thực vật đặc biệt.

Sau thời gian nghiên cứu, đối chiếu và thẩm định, loài mới được xác định và đặt tên khoa học là Nymphanthus vietnamensis, tên tiếng Việt là Diệp hạ châu Việt Nam.

diep-ha-chau-vn.jpg
Loài mới được phát hiện có tên khoa học Nymphanthus vietnamensis - tên tiếng Việt là Diệp hạ châu Việt Nam.

Loài này đã được công bố chính thức trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa. Theo các nhà nghiên cứu, Nymphanthus vietnamensis phân bố chủ yếu tại Quảng Trị và TP. Huế.

Về đặc điểm hình thái, loài mới có nhiều nét tương đồng với loài Nymphanthus namkadingensis (một loài thực vật thuộc chi Nymphanthus, họ Diệp hạ châu), nhưng vẫn có những khác biệt rõ rệt như cành nhỏ mang từ 14 - 30 lá (trong khi N. namkadingensis có 50 - 60 lá), phiến lá có 3 - 6 cặp gân phụ, đĩa hoa cái gồm 4 - 6 cánh hình chữ nhật rời…

Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền ở TP. Huế hiện có tổng diện tích khoảng 40.760,47ha, trải rộng trên địa bàn phường Phong Điền và một phần xã A Lưới 1, A Lưới 5.

Việc phát hiện và công bố loài mới Nymphanthus vietnamensis tiếp tục khẳng định tiềm năng, giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của khu dự trữ thiên nhiên này, đồng thời mở ra thêm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và nghiên cứu hệ thực vật tại địa phương.

Ngọc Văn
#Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền #TP. Huế #đa dạng sinh học #phát hiện #loài mới #tên khoa học #Diệp hạ châu Việt Nam #Nymphanthus vietnamensis

