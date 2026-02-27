Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Cáp quang AAE1 gặp sự cố, mất gần 10% dung lượng quốc tế

TPO - Tuyến cáp quang biển đứt tại phân đoạn Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, làm mất khoảng hơn 8% dung lượng đi quốc tế của Việt Nam. Hiện chưa có lịch sửa chữa.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tuyến cáp quang biển AAE1 đứt tại phân đoạn Thái Lan, làm mất khoảng 3.700 Gbps dung lượng kết nối quốc tế, chiếm hơn 8% trong tổng số dung lượng 45.000 Gbps của Việt Nam đi quốc tế.

Tuy nhiên, theo Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, sự cố không gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ Internet và thông tin liên lạc của người dùng trong nước.

Ngay khi phát sinh sự cố, các doanh nghiệp đã kích hoạt phương án ứng cứu, điều phối lưu lượng sang các tuyến cáp khác và các hướng kết nối thay thế, không ghi nhận tình trạng gián đoạn cục bộ.

cap-quang.jpg
Cáp quang biển AAE1 đang gặp sự cố. Ảnh minh hoạ.

Trong những năm qua, hạ tầng kết nối quốc tế của Việt Nam liên tục được mở rộng, bao gồm cả đất liền và trên biển.

Trong đó, Việt Nam có sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE1, APG, ADC và SJC2.

Trên đất liền, năm 2025, Việt Nam lần đầu làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN, có dung lượng thiết kế 4 Tbps và khả năng mở rộng lên 12 Tbps. Tuyến này cho phép đơn vị vận hành kiểm soát toàn trình, góp phần giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

Đặc biệt mới đây, Việt Nam đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Dự kiến trong giai đoạn đầu, Starlink sẽ triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị, góp phần xoá các vùng lõm sóng và duy trì liên lạc trong điều kiện thiên tai.

Cáp quang AAE1 được đưa vào khai thác từ năm 2017, là tuyến cáp quang biển quốc tế dài khoảng 25.000 km, kết nối châu Á – Trung Đông – châu Âu. Tuyến đi qua 19 quốc gia, từ Đông Nam Á đến Tây Âu, đóng vai trò quan trọng trong truyền dẫn dữ liệu và internet toàn cầu.

Nguyễn Hoài
