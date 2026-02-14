Gặp động vật quý hiếm, người dân lập tức bàn giao cho kiểm lâm

TPO - Gặp cá thể mèo rừng quý hiếm, bị thương trong vườn nhà, ông Tạ Văn Toàn ở Lâm Đồng chủ động liên hệ với lực lượng kiểm lâm. Cá thể mèo rừng này sau đó được điều trị và sinh hai cá thể con.

Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) cho biết, vào cuối tháng 1 vừa qua, đơn vị này phối hợp cùng cơ quan chức năng xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tiếp nhận 01 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Tạ Văn Toàn (xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện cá thể mèo rừng xuất hiện trong khu vực vườn rẫy của gia đình. Nhận thức đây là động vật hoang dã, đồng thời quan sát thấy cá thể bị thương ở chân sau bên trái, ông Toàn đã chủ động liên hệ lực lượng kiểm lâm địa phương để được hỗ trợ xử lý.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể mèo rừng từ người dân.

Ngay sau đó, Trưởng nhóm chăm sóc động vật của Trung tâm cứu hộ SVW tại Cát Tiên cùng đại diện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã trực tiếp đến kiểm tra tình trạng sức khỏe và tiến hành tiếp nhận cá thể.

Qua thăm khám ban đầu, cá thể mèo rừng được xác định mang giới tính cái, có dấu hiệu chấn thương ở chân sau, được chuyển về Trung tâm để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cá thể mèo rừng được chăm sóc, điều trị sau khi tiếp nhận.

Trong thời gian cách ly và chăm sóc tại Trung tâm, cá thể mèo rừng đã sinh hạ thành công 2 con non. Hiện tại, mèo mẹ và mèo con đang được theo dõi chặt chẽ trong khu vực cách ly, đảm bảo điều kiện yên tĩnh và an toàn để mèo mẹ nuôi con một cách tự nhiên.

Theo các chuyên gia của SVW, việc sinh sản thành công sau cứu hộ là tín hiệu tích cực cho thấy cá thể đang phục hồi tốt về sức khỏe và tập tính.

Cá thể mèo rừng đã sinh hai con non trong thời gian điều trị.

Mèo rừng là loài động vật thuộc nhóm sắp nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam. Những năm qua, nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép cùng sinh cảnh sống bị thu hẹp đã khiến kích cỡ quần thể loài giảm hơn 30% ngoài tự nhiên.

Các chuyên gia đề xuất triển khai biện pháp bảo vệ sinh cảnh ở các khu vực phân bố của loài, kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt và buôn bán trái pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phục hồi quần thể loài trong tự nhiên.