Khối gỗ trầm hương cổ thụ quý hiếm được trả giá nửa tỷ đồng ở Hà Tĩnh

TPO - Tại Hà Tĩnh, một gia đình đang sở hữu gốc trầm hương cổ thụ hiếm có với chiều dài 2m, dáng thẳng với lớp trầm dày đặc.