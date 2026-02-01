Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khối gỗ trầm hương cổ thụ quý hiếm được trả giá nửa tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại Hà Tĩnh, một gia đình đang sở hữu gốc trầm hương cổ thụ hiếm có với chiều dài 2m, dáng thẳng với lớp trầm dày đặc.

Xã Phúc Trạch là địa phương có diện tích trồng dó bầu lớn nhất Hà Tĩnh. Clip: Hoài Nam
tp-tram-skh.jpg
Xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) được xem là “thủ phủ” nơi có diện tích trồng cây dó bầu và sản xuất các mặt hàng từ trầm hương lớn nhất Hà Tĩnh. Qua thống kê của UBND xã Phúc Trạch, hiện người dân địa phương đang sở hữu khoảng 200 cây dó trầm (hay cây dó bầu, trầm hương) cổ thụ, quý hiếm, có tuổi đời 50-90 năm.
tp-cay-29.jpg
Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh và chế tác của ông Bùi Thức Chính (45 tuổi, trú tại thôn 1, xã Phúc Trạch) hiện sở hữu một gốc dó trầm có tuổi đời hơn 100 năm. Gốc dó trầm này được đánh giá là quý hiếm, độc đáo nhờ tuổi đời lâu năm, dáng cây mọc thẳng khác biệt và hàm lượng trầm lớn, mang giá trị kinh tế cũng như giá trị sưu tầm cao.
tp-tra-msnshk.jpg
tp-tram-skhs.jpg
Theo ông Chính, vào tháng 4/2025, ông đã mua lại cây dó bầu này từ một hộ dân trong khu vực. Sau đó, ông thuê nhân công khai thác và vận chuyển về nhà; khi đưa về cơ sở, phải huy động thêm 6 người mới có thể khiêng và tiến hành chế tác.
tp-cay-76.jpg
Sau gần một tháng tiến hành chế tác thô phần trầm phía trên, ông Chính phát hiện toàn bộ thân cây đều được hình thành trầm tự nhiên, liền khối. Do mới chỉ hoàn thiện bước chế tác thô ở phần trên nên gốc trầm hiện vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn.
tp-cay-kshsl.jpg
“Toàn bộ khối gỗ hiện còn khoảng 80kg, cao 2m, phần gốc có chu vi khoảng 150cm. Hơn 15 năm trong nghề, đây là khối gỗ trầm có dáng cân đối, với lớp trầm dày như vậy mà trầm hình thành tự nhiên rất hiếm. Gia đình tôi mới chế tác phần trên, còn phần dưới chưa hoàn thiện vì để khách hàng có thể điều chỉnh theo sở thích của họ”, ông Chính nói.
tp-cay-02.jpg
Theo chủ cơ sở, khối gỗ trầm này đã được khách hàng hỏi mua với giá hơn 500 triệu đồng nhưng gia đình chưa đồng ý bán.
tram-ksh.jpg
Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, nhận định khối gỗ trầm tại cơ sở của ông Bùi Thức Chính là “của hiếm”, bởi có kích thước lớn, tuổi đời trên 100 năm và lượng trầm phân bố đồng đều bên trong. Tại địa phương cũng có nhiều gia đình đang sở hữu nhiều cây dó bầu cổ thụ cho giá trị cao.
tp-tram-kshns.jpg
tp-hoai-2434.jpg
Theo thống kê tại xã Phúc Trạch hiện có tổng diện tích trồng cây dó trầm hơn 780 ha, cùng với sự tham gia của 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và làng nghề truyền thống đã tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín từ trồng trọt đến chế tác tinh xảo.
tp-tram-jgs.jpg
tp-cay-djhs.jpg
Trong dịp gần Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tăng cường sản xuất các mặt hàng từ trầm hương, rất nhiều khách hàng đã đặt nhưng cơ sở vẫn chưa đáp ứng được. Thời gian tới, ngoài việc phát triển cây dó trầm, tập trung chế biến sâu sẽ là chiến lược phát triển tại địa phương.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #trầm #gỗ trầm #trầm giá trị 500 triệu #Phúc Trạch #Thủ phủ trầm

