Khối gỗ trầm hương cổ thụ quý hiếm được trả giá nửa tỷ đồng ở Hà Tĩnh

TPO - Tại Hà Tĩnh, một gia đình đang sở hữu gốc trầm hương cổ thụ hiếm có với chiều dài 2m, dáng thẳng với lớp trầm dày đặc.
Theo ông Chính, vào tháng 4/2025, ông đã mua lại cây dó bầu này từ một hộ dân trong khu vực. Sau đó, ông thuê nhân công khai thác và vận chuyển về nhà; khi đưa về cơ sở, phải huy động thêm 6 người mới có thể khiêng và tiến hành chế tác.
Theo thống kê tại xã Phúc Trạch hiện có tổng diện tích trồng cây dó trầm hơn 780 ha, cùng với sự tham gia của 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và làng nghề truyền thống đã tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín từ trồng trọt đến chế tác tinh xảo.
Trong dịp gần Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tăng cường sản xuất các mặt hàng từ trầm hương, rất nhiều khách hàng đã đặt nhưng cơ sở vẫn chưa đáp ứng được. Thời gian tới, ngoài việc phát triển cây dó trầm, tập trung chế biến sâu sẽ là chiến lược phát triển tại địa phương.