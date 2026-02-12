Người Việt sử dụng AI để mua sắm, đón Tết hiệu quả hơn

Báo cáo về xu hướng tìm kiếm Tết của Google vừa công bố cho thấy, người Việt đặc biệt quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền thống với việc lên kế hoạch đón Tết Bính Ngọ từ khoảng 3 tháng trước Tết và dùng cả AI để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc và hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định mua sắm trong mùa Tết hiệu quả hơn.

Theo báo cáo của Google, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt chuẩn bị cho Tết Nguyên đán theo hướng chủ động hơn. Nếu như trước đây, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong khoảng 1 - 2 tháng trước kỳ nghỉ, thì dữ liệu năm nay cho thấy các truy vấn gắn với việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp Tết đã xuất hiện từ khoảng 3 tháng trước Tết.

Càng gần Tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần từ giai đoạn định hướng sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể. Trong đó, nhu cầu chuẩn bị được thể hiện qua các truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như “bao nhiêu ngày nữa đến tết” và “vé máy bay tết 2026”, cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước đó. Đến khoảng hai tháng trước Tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan đến Tết. Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như “trang trí tết” và “nhạc tết”, đồng thời quan tâm đến các yếu tố tài chính thông qua những truy vấn như “thưởng tết nguyên đán 2026”.

Một xu hướng đáng chú ý trong 5 năm trở lại đây là việc thế hệ trẻ sử dụng Google Tìm kiếm để tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống nhiều hơn. Các truy vấn như “những điều cần tránh trong ngày tết”, cùng những câu hỏi xoay quanh lý do và ý nghĩa của các phong tục truyền thống, cho thấy Gen Z và Millennials đang sử dụng Google Tìm kiếm như một nguồn thông tin tin cậy để tìm hiểu về văn hóa. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm hiểu và thực hành các nghi lễ truyền thống trong bối cảnh hiện đại, thể hiện qua mức độ quan tâm đối với các nội dung như “văn khấn mùng 1 tết” và “mâm ngũ quả ngày tết”.

Người Việt chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ từ 3 tháng trước

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong hành vi tìm kiếm trong thời điểm Tết 2026 là việc người dùng đang chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang những tìm kiếm gắn với hành động cụ thể. Trong bối cảnh khối lượng công việc phải chuẩn bị ngày càng gia tăng vào giai đoạn cao điểm, người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI - tính năng mới nhất trong Google Tìm kiếm để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh liên quan. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tất yếu, khi công cụ AI đang dần được ứng dụng trong thực tiễn - không còn chỉ dừng lại ở khái niệm hay công nghệ thử nghiệm, mà trở thành công cụ hỗ trợ xử lý các nhu cầu ngày càng phức tạp trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh Google Tìm kiếm, người dùng cũng có thể tận dụng Gemini như một công cụ hỗ trợ trong đời sống hằng ngày, từ việc gợi ý lời chúc Tết mang tính cá nhân hóa đến quản lý ngân sách và sắp xếp kế hoạch, lịch trình cho gia đình. Qua mỗi mùa lễ hội, như Tết Nguyên đán, Google sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng giảm bớt áp lực cho các khâu chuẩn bị, để có thêm thời gian dành cho gia đình và các hoạt động gắn kết ý nghĩa.

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy người Việt đang chuẩn bị cho Tết ngày càng chủ động và có kế hoạch hơn. Với Chế độ AI, Google Tìm kiếm, người dùng có thể tiếp cận và sắp xếp thông tin phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp việc chuẩn bị Tết nhẹ nhàng hơn và có thêm thời gian dành cho những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình và người thân”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho biết.