Tết Việt

Google News

Khám phá hành trình văn hóa - kinh tế đầy màu sắc tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Duy Phạm - Công Hướng

TPO - Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đến trải nghiệm 'du xuân xuyên Việt' ngay giữa lòng Hà Nội. Nơi đây không chỉ hội tụ các giá trị kinh tế - văn hóa độc đáo mà còn níu chân người xem bởi không gian sáng tạo đầy ấn tượng.

VIDEO: Du xuân xuyên Việt không muốn về, thưởng thức đủ đặc sản ba miền ngay tại Hà Nội.
tp-hoi-cho-mua-xuan-13.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân 2026 vẫn tấp nập khách đến tham quan mua sắm, du xuân xuyên Việt, thưởng thức đặc sản 3 miền...
tp-hoi-cho-mua-xuan-1.jpg
Hội chợ Mùa Xuân 2026 được chia thành 9 phân khu chính được thiết kế liền mạch, dẫn dắt người dân và du khách đi qua nhiều địa phương với những sản vật đặc trưng mỗi vùng miền.
tp-hoi-cho-mua-xuan-38.jpg
Không khí mua sắm tại các gian hàng trong hội chợ luôn sôi động, lối đi giữa các gian hàng luôn trong tình trạng đông đúc. Sản vật mỗi địa phương luôn được người tiêu dùng quan tâm mua sắm.
tp-hoi-cho-mua-xuan-3.jpg
Nhiều đặc sản Cao Bằng độc đáo được du khách săn đón.
tp-hoi-cho-mua-xuan-7.jpg
Không gian đất mũi Cà Mau được giới thiệu tại hội chợ.
tp-hoi-cho-mua-xuan-12.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-10.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-11.jpg
Du khách thưởng thức đặc sản Bắc Ninh ngay tại hội chợ với rượu làng Vân, chè bản Ven, nem nướng Liên Chung, bánh đa Kế, sâm Nam núi Dành, bánh chưng Hoàng Vân, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, kẹo lạc Trang Liệt...
tp-hoi-cho-mua-xuan-8.jpg
Gian của khu vực tỉnh Quảng Trị với những sản phẩm của địa phương giới thiệu đến du khách.
tp-hoi-cho-mua-xuan-21.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-19.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-18.jpg
Không gian trưng bày của tỉnh Cần Thơ ấn tượng với nhiều màu sắc, sản phẩm. Đây cũng là một trong những gian hàng tấp nập nhất tại hội chợ.
tp-hoi-cho-mua-xuan-24.jpg
Gốm Đồng Nai với lịch sử hơn 300 tuổi được giới thiệu tại hội chợ.
tp-hoi-cho-mua-xuan-25.jpg
"Tôi bị choáng ngợp vì sự đa dạng của các đặc sản vùng miền ở đây. Nhiều sản phẩm, món ăn, hương liệu địa phương mà gia đình thích nhưng khó mua ở Hà Nội đến những sản phẩm độc đáo mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy đều xuất hiện.", anh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.
tp-hoi-cho-mua-xuan-28.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-27.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-26.jpg
Đặc sản Hà Tĩnh hút khách.
tp-hoi-cho-mua-xuan-29.jpg
Đặc sản Cái Bè được giới thiệu tại hội chợ.
tp-hoi-cho-mua-xuan-30.jpg
Gian hàng Lâm Đồng mang đến cho du khách vị ngọt thanh của các loại mứt trái cây, hạt điều béo ngậy và yến sào cao cấp.
tp-hoi-cho-mua-xuan-31.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-32.jpg
Không gian trưng bày tỉnh Lạng Sơn mang đến không khí hội chợ với hàng nghìn sản phẩm địa phương.
tp-hoi-cho-mua-xuan-36.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-39.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-40.jpg
Các sản phẩm Tây Bắc tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản và dễ chế biến như mộc nhĩ, nấm hương, miến dong...
tp-hoi-cho-mua-xuan-20.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-15.jpg
tp-hoi-cho-mua-xuan-6.jpg
Ngoài thưởng thức đặc sản ba miền, du khách còn được check-in tại các khu vực trang trí mang đậm không khí Tết của các địa phương trên cả nước.
tp-hoi-cho-mua-xuan-16.jpg
Với cách tổ chức như một hành trình xuyên Việt thu nhỏ, Hội chợ Mùa Xuân 2026 trở thành “điểm chạm” giữa văn hóa, sản vật và du lịch vùng miền. Từ những trải nghiệm trực tiếp tại hội chợ, nhu cầu khám phá, du lịch và kết nối vùng miền được khơi dậy, góp phần thêm động lực kích cầu du lịch nội địa trong năm mới 2026.
Duy Phạm - Công Hướng
#Hội chợ mùa xuân 2026 #du xuân xuyên việt #đặc sản ba miền #Tết #Triển lãm

