Khám phá hành trình văn hóa - kinh tế đầy màu sắc tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

TPO - Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đến trải nghiệm 'du xuân xuyên Việt' ngay giữa lòng Hà Nội. Nơi đây không chỉ hội tụ các giá trị kinh tế - văn hóa độc đáo mà còn níu chân người xem bởi không gian sáng tạo đầy ấn tượng.
Du khách thưởng thức đặc sản Bắc Ninh ngay tại hội chợ với rượu làng Vân, chè bản Ven, nem nướng Liên Chung, bánh đa Kế, sâm Nam núi Dành, bánh chưng Hoàng Vân, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, kẹo lạc Trang Liệt...
Không gian trưng bày của tỉnh Cần Thơ ấn tượng với nhiều màu sắc, sản phẩm. Đây cũng là một trong những gian hàng tấp nập nhất tại hội chợ.
Đặc sản Hà Tĩnh hút khách.
Không gian trưng bày tỉnh Lạng Sơn mang đến không khí hội chợ với hàng nghìn sản phẩm địa phương.
Các sản phẩm Tây Bắc tập trung vào các sản phẩm khô, dễ bảo quản và dễ chế biến như mộc nhĩ, nấm hương, miến dong...
Ngoài thưởng thức đặc sản ba miền, du khách còn được check-in tại các khu vực trang trí mang đậm không khí Tết của các địa phương trên cả nước.