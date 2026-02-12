Khám phá hành trình văn hóa - kinh tế đầy màu sắc tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

TPO - Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang đến trải nghiệm 'du xuân xuyên Việt' ngay giữa lòng Hà Nội. Nơi đây không chỉ hội tụ các giá trị kinh tế - văn hóa độc đáo mà còn níu chân người xem bởi không gian sáng tạo đầy ấn tượng.