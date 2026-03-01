Giả danh công an chặn xe người đi đường để 'xử phạt'; 18 nạn nhân bị lừa sang Campuchia vẫn mất tích

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngừng dùng đường Lê Lợi tổ chức sự kiện; TPHCM đẩy nhanh Metro Bến Thành - Thủ Thiêm; Độc đáo 'Lễ hội miễn phí', hơn 100.000 người tới cầu lộc, cầu tài; Giả danh công an, 3 thanh niên chặn xe người đi đường để 'xử phạt',... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Phố đi bộ thành… phố kẹt xe: Lãnh đạo TPHCM yêu cầu siết sự kiện trung tâm

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu chấm dứt việc sử dụng đường Lê Lợi để tổ chức sự kiện nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Chỉ đạo được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cần rà soát, quy hoạch lại việc tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm. Trong đó, đường Lê Lợi “dứt khoát không tổ chức sự kiện”, trừ trường hợp đặc biệt được UBND TPHCM cho phép. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM đẩy nhanh metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khởi công trước 20/4

Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) được lãnh đạo TPHCM xác định là dự án cấp bách, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 20/4.

Nội dung trên được nêu trong thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Khu vực ga ngầm Bến Thành - tuyến metro số 2 TPHCM.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, hai dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại; là mắt xích then chốt trong kết nối chiến lược giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng theo hướng bền vững.

Theo lãnh đạo TPHCM, khi hoàn thành, hai tuyến sẽ tăng cường kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với trung tâm TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mục tiêu hoàn thành trước năm 2030 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM tính di dời trường học, bệnh viện khỏi nội thành

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể TPHCM.

Với cấu trúc đô thị hướng tâm, phần lớn việc làm chất lượng cao cùng hệ thống trường đại học lớn, bệnh viện tuyến cuối, các trung tâm tài chính - thương mại, hành chính và khu công nghiệp, khu chế xuất (như Tân Thuận) tập trung trong lõi đô thị buộc người dân từ vùng ven phải di chuyển vào trung tâm thành phố mỗi ngày, làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông.

Do đó, theo Sở Xây dựng, về lâu dài, TP cần điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng phát triển đồng đều, phân tán, giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Trong đó, việc nghiên cứu di dời trường học, bệnh viện và khu công nghiệp ra khỏi lõi đô thị được xem là giải pháp quan trọng, mang tính bền vững nhằm giải bài toán ùn tắc giao thông...

Độc đáo 'Lễ hội miễn phí', hơn 100.000 người tới cầu lộc, cầu tài

Lễ hội Rằm tháng Giêng quy mô lớn được tổ chức hằng năm tại TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), được gọi là “Lễ hội miễn phí” bởi khách tới đây được phát suất ăn, nước uống, vá xe miễn phí, xe ôm, sử dụng wifi, tất cả đều miễn phí.

Theo lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, năm nay vẫn giữ nguyên quy mô tổ chức như các năm trước, dù địa bàn hành chính đã thay đổi theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Người dân, du khách tới lễ hội đều được phát nước, nhang, cây phát tài để đi chùa

Lễ hội Rằm tháng Giêng tại Thủ Dầu Một dự kiến đón hơn 100.000 lượt người dân, du khách. Năm nay, phường Thủ Dầu Một đã dựng sẵn 34 lều đồng bộ, bố trí thành các ô cố định để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia phát nước uống, khăn lạnh miễn phí.

Ngoài các điểm tập trung, một số hộ dân trên địa bàn tự túc tham gia hỗ trợ miễn phí cho khách hành hương. Khối đoàn thể của phường Thủ Dầu Một tổ chức phát hàng nghìn suất ăn miễn phí.

Phường Thủ Dầu Một tổ chức 4 đội xe ôm miễn phí trên các tuyến đường chính quanh khu vực lễ hội để đưa đón người già, trẻ em, du khách ở xa bãi giữ xe. (XEM CHI TIẾT)

Giả danh công an chặn xe người đi đường để 'xử phạt'

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ phường Phước Tân).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo điều tra ban đầu, anh T.H.M (19 tuổi) chở anh N.Q.K (19 tuổi, cùng ngụ phường Trảng Dài) lưu thông trên đường Đồng Khởi. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (phường Tam Hiệp), 2 thanh niên bị một nhóm đối tượng áp sát, tự xưng là công an để yêu cầu kiểm tra hành chính.

Các đối tượng sau đó khống chế nạn nhân, đưa về bãi đất trống thuộc phường Long Bình, viện lý do xử phạt các lỗi như không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc hai bị hại đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

18 nạn nhân bị lừa sang Campuchia vẫn mất tích

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án hình sự "Mua bán người” xảy ra năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu). Đối tượng thực hiện là Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (trú tại phường Cát Lái, TPHCM).

Huy xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ tháng 12/2023 và làm việc tại Công ty Hồng Nguyên (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng). Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Huy Trần” đăng tải thông tin tuyển dụng tại Campuchia hoặc các quán ăn tại Tây Ninh.

​Khi có người sập bẫy, Huy thu thập thông tin cá nhân và ảnh căn cước công dân. Đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới Mộc Bài để bàn giao cho công ty.

​Công ty Hồng Nguyên trả cho Huy lương 800 USD/tháng với chỉ tiêu mỗi tháng đưa được ít nhất 3 người sang. Huy nhận thêm 100 USD tiền thưởng với mỗi nạn nhân đưa sang thành công. Đối tượng còn móc nối chuộc lao động từ các công ty khác đưa về Công ty Hồng Nguyên để hưởng lợi 50 USD/người.

Nghi phạm trộm chó dùng súng điện, hơi cay chống trả công an khi bị phát hiện

Công an xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng bị bắt quả tang khi dùng súng xung điện trộm chó trên địa bàn. Đáng chú ý, trong quá trình truy đuổi, các đối tượng đã sử dụng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng.

Vụ việc xảy ra khoảng khi tổ công tác Công an xã Long Cang đang tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến đường trọng điểm. Tại khu vực đông dân cư, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Phía trước xe có một bao tải lớn, nghi chứa chó vừa bị trộm.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, người ngồi sau sử dụng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay để chống trả, tìm cách tẩu thoát. Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, lực lượng công an đã chặn được phương tiện, khống chế hai đối tượng.