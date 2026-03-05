Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Có những khoản chi chống dịch COVID-19 ở Cà Mau tới nay chưa được thanh toán

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế vượt dự toán tại các trung tâm y tế cơ sở ở Cà Mau hiện hơn 229 tỷ đồng vẫn chưa được thanh toán; các hàng hóa, thiết bị mượn phục vụ phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa có cơ chế xử lý dứt điểm, dẫn tới khó khăn trong hoạt động, Tỉnh Cà Mau mong Trung ương hỗ trợ giải quyết và đầu tư hiện đại hoá tuyến y tế này.

Chiều 4/3, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Tỉnh Cà Mau hiện có 7 trung tâm tuyến tỉnh, 24 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 64 trạm y tế cấp xã. Tuy nhiên, đằng sau những con số về quy mô là hàng loạt khó khăn tồn đọng về tài chính và nguồn lực.

3-ong-nguyen-chi-thuc-thu-truong-bo-y-te.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Tri Thức làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, một trong những vấn đề còn tồn tại và nan giải với tỉnh hiện nay nằm ở cơ chế tự chủ. Nhiều đơn vị thuộc nhóm 2 và nhóm 3 đang rơi vào tình trạng thu không đủ chi, dẫn đến nợ lương, phụ cấp nhân viên y tế kéo dài. Tại tuyến cơ sở, phần lớn trang thiết bị y tế đã cũ, công nghệ lạc hậu, hư hỏng thiếu kinh phí đại tu. Tình trạng thiếu thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đang khiến các trạm y tế xã gặp khó trước các kỹ thuật y khoa cơ bản.

Ông Thanh cũng chỉ ra, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) vượt dự toán trong các giai đoạn 2018 - 2020 và 2023 - 2024 với tổng số tiền hơn 229 tỷ đồng hiện vẫn chưa được thanh toán; các hàng hóa, thiết bị mượn phục vụ phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa có cơ chế xử lý dứt điểm. Vướng mắc này cần Trung ương hỗ trợ xử lý.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau sáp nhập, bộ máy y tế Cà Mau chưa thật sự mạnh. Bộ Y tế cần tính toán lại quy chuẩn y tế cấp xã để thành tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, tránh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu tính bền vững.

z7586932860186-5634b687ec5824c2c0783feacb93910e.jpg
Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã tặng trang thiết bị y tế với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho 3 trạm y tế của tỉnh Cà Mau.

Theo ông Luân, tỉnh Cà Mau đã ban hành 8 đề án liên quan ngành y tế, trong đó, có đề án về cơ sở vật chất, để đảm bảo năng lực khám chữa bệnh thiết yếu (siêu âm, xét nghiệm, điện tim, X-quang) tại cấp xã. Cà Mau đang triển khai đề án đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 240 tỷ đồng. Bộ Y tế và Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ông Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận thực trạng thiếu hụt nhân viên y tế tại các tuyến. Đoàn công tác sẽ ghi nhận toàn bộ khó khăn của địa phương để tham mưu ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chung cho cả nước.

Dịp này, ông Thức và đoàn công tác đã tặng máy siêu âm, máy sinh hoá, máy điện tim và máy đo đường huyết, với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho 3 trạm y tế của tỉnh Cà Mau.

Tân Lộc
#Y tế cơ sở #Cà Mau #Nguồn lực #Trang thiết bị #Nhân viên y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục