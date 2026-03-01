Giải thể 5 trung tâm y tế ở Cà Mau

TPO - Cà Mau đã có quyết định giải thể 5 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh (y tế dự phòng), gồm Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau, Đầm Dơi, Năm Căn, Trần Văn Thời, Cái Nước. Toàn bộ khoảng 179 nhân sự tại đây sẽ được giải quyết chế độ hoặc chuyển về y tế xã.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định giải thể 5 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh (chức năng y tế dự phòng) thuộc Sở Y tế, gồm Trung tâm Y tế khu vực Cà Mau, Đầm Dơi, Năm Căn, Trần Văn Thời, Cái Nước. Các trung tâm này được yêu cầu giải quyết dứt điểm các công việc đang thực hiện hoặc chưa xong, để tiến hành bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan về tài chính, tài sản sau khi giải thể. Giám đốc Công an tỉnh thu hồi con dấu của các Trung tâm Y tế theo quy định trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Cà Mau đã có quyết định giải thể 5 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin theo đề án do Sở Y tế Cà Mau xây dựng, sẽ sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhóm một gồm 5 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, chỉ có chức năng y tế dự phòng sẽ chấm dứt hoạt động, chuyển nhiệm vụ về trạm y tế cơ sở, gồm các Trung tâm y tế Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn và Trần Văn Thời.

Dự kiến 179 nhân sự tại các trung tâm này sẽ chuyển về các trạm y tế cấp xã, hoặc giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng.

Nhóm 2, với 11 trung tâm y tế 2 chức năng (dự phòng, khám chữa bệnh), sẽ sắp xếp lại, chuyển chức năng dự phòng về trạm y tế cấp xã, và tổ chức lại theo mô hình bệnh viện khu vực để thực hiện tiếp chức năng khám chữa bệnh. Các trung tâm y tế này gồm Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình, U Minh, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Hồng Dân, Phước Long.

Nhân sự liên quan hệ y tế dự phòng tại trung tâm y tế nhóm 2 (240 người) sẽ chuyển về các trạm y tế cấp xã.

Cùng với chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị của các trung tâm trên cũng chuyển về y tế cơ sở, nhằm tinh gọn bộ máy và cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, việc đưa tài sản, trang thiết bị y tế về cho y tế cơ sở cũng giúp các trạm này cải thiện chất lượng hoạt động, khi thực tế đa số trạm y tế cơ sở đang xuống cấp, thiếu trang thiết bị (cả chuyên môn lẫn văn phòng, đặc biệt các thiết bị về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm.