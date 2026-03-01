Đồng bào dân tộc, giáo dân Đắk Lắk gửi trọn niềm tin vào lá phiếu bầu

TPO - Đồng bào dân tộc thiểu số và bà con có đạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền công dân.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 tới, tại các buôn làng, giáo xứ ở Đắk Lắk, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, giúp người dân nắm rõ quy định và ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Linh mục Nguyễn Minh Hảo - Quản xứ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 luôn được lồng ghép trong sinh hoạt tôn giáo. Theo linh mục, mỗi giáo dân không chỉ sống “tốt đời, đẹp đạo” mà còn cần làm tròn bổn phận công dân, tích cực tham gia bầu cử, đó là một điều răn của Hội thánh.

Linh mục Nguyễn Minh Hảo chia sẻ về công tác phổ biến thông tin bầu cử đến giáo dân.

Bày tỏ kỳ vọng về cuộc bầu cử sắp tới, linh mục Nguyễn Minh Hảo mong muốn sẽ chọn được những người thực sự có tài, có đức và đặc biệt là có tâm để tham gia điều hành bộ máy nhà nước, góp phần đưa đất nước phát triển, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Giáo dân H’Pliêr Niê Kđăm (phường Ea Kao, Đắk Lắk) cho biết, thông tin về bầu cử được phổ biến thường xuyên qua các buổi sinh hoạt tôn giáo và các cuộc tiếp xúc cử tri tại buôn. Sắp đến ngày bầu cử, bà con đều được nhắc nhở tham gia đầy đủ, phát huy quyền và nghĩa vụ của mình.

Các giáo dân được chia sẻ thông tin về bầu cử.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng quy định tại nhà văn hóa thôn, buôn và trụ sở UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Y Mer Ayn (buôn Briêng B, xã Ea Knuếc) cho biết bà con đã trực tiếp theo dõi danh sách được niêm yết tại nhà văn hóa. Thông tin rõ ràng, đầy đủ giúp người dân yên tâm và thêm tin tưởng vào lá phiếu của mình.

Theo ông Y Huê Êban - Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Briêng B, xã Ea Knuếc, địa phương đã hoàn tất việc rà soát, lập và công khai danh sách cử tri; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã để kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm chính xác. Các khâu chuẩn bị đang được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền công dân trong ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Thông tin danh sách cử tri được niêm yết công khai, tạo điều kiện để người dân theo dõi.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến nay các phần việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng lộ trình và quy định pháp luật. Công tác thông tin tiếp tục được đẩy mạnh đến tận buôn làng, xứ đạo, góp phần để mọi cử tri chủ động tham gia và phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của đất nước.