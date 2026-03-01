Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri ở xã đặc biệt khó khăn

Thành Đạt - A Lù
TPO - Trước đông đảo cử tri xã đặc biệt khó khăn Khoen On, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh 5 hành động cụ thể, trong đó đặt trọng tâm vào lắng nghe dân, kiến nghị chính sách sát thực tiễn và thúc đẩy đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 1/3, tại xã Khoen On, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu chủ trì tổ chức hội nghị với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Gắn bó với dân, làm cầu nối đưa tiếng nói tới Quốc hội

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lai Châu gồm: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; bà Sừng Mì Ché - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

27757.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, tập trung vào việc huy động nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án hạ tầng, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh 5 hành động thiết thực để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử:

Thứ nhất, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; định kỳ tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; báo cáo với Đảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri.

27750.jpg
Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ hai, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế; tổng hợp mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó tham gia kiến nghị Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân.

Thứ ba, quan tâm, theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Trung ương trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thứ tư, bà Hà Thị Nga cam kết tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện bản thân; tham gia hiệu quả các hoạt động của Quốc hội; chịu sự giám sát trực tiếp, định kỳ báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của Quốc hội.

27745.jpg
Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm.

Thứ 5, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ nỗ lực đồng hành cùng tỉnh, kiến nghị các cơ quan Trung ương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng hành tháo gỡ “nút thắt” vùng cao

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử; đồng thời đề nghị, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

﻿27747.jpg
27752.jpg
Cử tri kiến nghị, đặt câu hỏi với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại biểu HĐND cấp tỉnh và đại biểu HĐND xã Khoen On nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu phát huy vai trò giám sát, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Các cử tri kiến nghị các vấn đề dân sinh, phát triển hạ tầng và điều kiện sản xuất, sinh hoạt tại địa phương.

Phản hồi các kiến nghị này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh các hành động thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và thông tin truyền thông tại địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thành Đạt - A Lù
#Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội #Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số #Nâng cao chất lượng hạ tầng địa phương #Giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội #Vai trò của đại biểu dân cử trong giám sát và phản ánh nguyện vọng #Tình hình phát triển và khó khăn của tỉnh Lai Châu #Chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới #Thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc #Các hoạt động tiếp xúc cử tri và kiến nghị chính sách #Chương trình hỗ trợ phát triển vùng sâu #vùng xa

