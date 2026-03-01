Cháy bãi tập kết mút ở Củ Chi

TPO - Rạng sáng 1/3, vụ cháy tại bãi tập kết mút, cao su phế liệu ở xã Củ Chi (TPHCM) bất ngờ bùng phát trở lại sau nhiều giờ được khống chế, buộc lực lượng chức năng phải tiếp tục triển khai phương án dập lửa. Một hộ dân liền kề đã buộc phải di dời để đảm bảo an toàn.

Xưởng mút bị cháy.

Khoảng 15h45 ngày 28/2, đám cháy xảy ra tại thửa đất số 825, tờ bản đồ số 55, diện tích khoảng 800 m2, nằm kế bên nhà số 102/5A đường Lê Thị Ngót, ấp Bến Đò 1C. Khu đất do nhiều người đồng sử dụng.

Công trình bị cháy có diện tích khoảng 280 m2, kết cấu cột sắt, mái và vách tole, được sử dụng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng. Theo xác minh ban đầu, hoạt động tập kết này không có giấy phép kinh doanh và trong quá trình sử dụng đã phát sinh mở rộng diện tích công trình.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để dập lửa.

Đến 19h44 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, vào lúc 5h20 ngày 1/3, lửa bất ngờ bùng phát trở lại từ khu vực vật liệu còn âm ỉ. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý và đến 6h10 đã dập tắt hoàn toàn, đồng thời triển khai biện pháp ngăn ngừa nguy cơ tái cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tài sản bị thiêu rụi chủ yếu là mút, cao su phế liệu cùng khung sắt, tole của công trình.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến người dân lo lắng.

Sau sự việc, chính quyền địa phương và ban nhân dân ấp đã hỗ trợ kịp thời một hộ dân có nhà liền kề ổn định nơi ở, sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu chủ sử dụng công trình thu dọn toàn bộ vật liệu cháy, khôi phục hiện trạng đất nông nghiệp theo quy định.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.