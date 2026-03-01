Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học sâu sắc từ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026). Cùng tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bà con quê hương xã Mộ Đức. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa kính dâng lên anh linh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Lễ kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phạm Văn Đồng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân vô hạn đối với công lao, sự cống hiến to lớn và những dấu ấn sâu đậm của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, trải dài từ những ngày đầu thành lập Đảng, kháng chiến, kiến quốc đến kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước cập bến bờ của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí Phạm Văn Đồng thuộc lớp lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng; hơn ai hết, đồng chí là người thấm thía sâu sắc nhất giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất của đất nước; cũng như kiên định theo đuổi đến cùng mục tiêu đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Đồng sớm hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức; dưới sự dìu dắt trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tinh thần dân tộc tự phát của người thanh niên yêu nước đã chuyển biến thành sự giác ngộ lý tưởng cách mạng. Những năm tháng hoạt động bí mật, bị giam cầm tại ngục tù Côn Đảo càng tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và sự kiên định son sắt của đồng chí vào con đường cách mạng đã lựa chọn.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng; đặc biệt giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ trong hơn ba thập kỷ (1955-1987). Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành, chèo lái đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn; xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, vừa khôi phục, phát triển đất nước sau ngày thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan bên trong khu lưu niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp đặt nền móng cho sự nghiệp Đổi mới của toàn dân tộc trong thế kỷ XX; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng: tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lùng, Trung tá Ngô Thanh Trang - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng: Kiên định lý tưởng; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược; đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa, phát huy những giá trị, di sản to lớn mà đồng chí Phạm Văn Đồng để lại, tiếp tục xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.