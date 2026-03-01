Rộn ràng khởi động Tháng Thanh niên 2026 tại Huế

TPO - Tại phường Phú Bài, Thành Đoàn Huế tổ chức ra quân Tháng Thanh niên 2026 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh, chuyển đổi số hướng về cơ sở.

Sáng 1/3, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Huế tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 tại phường Phú Bài, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Thành Đoàn Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, phường Phú Bài nhấn nút khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Tại lễ ra quân, Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết, Tháng Thanh niên năm nay tập trung vào tinh thần 3 tiên phong, 4 chủ động, yêu cầu các cấp bộ Đoàn đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số; đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và lan tỏa giá trị văn hóa Huế bằng các sản phẩm truyền thông hiện đại.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động cụ thể được triển khai như tổ chức Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; hỗ trợ vốn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao 30 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai; thực hiện tuyến đường Ánh sáng nông thôn mới; sửa chữa 2 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng kinh phí thực hiện công trình thanh niên "Tuyến đường xanh" phường Phú Bài.

Triển khai Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tập huấn chuyển đổi số

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng chữ ký số, tập huấn chuyển đổi số, chính sách thuế mới và hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID…

Triển khai khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Tổng giá trị các hoạt động của chương trình hơn 500 triệu đồng.