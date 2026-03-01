Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đinh Lệ Thu

Họ tên: Đinh Lệ Thu
Năm sinh: 1988
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Đường Hoa, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh
Thành tích/Khen thưởng:
• 11 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
• Nhiều lần đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
• Ôn luyện học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi đạt nhiều giải cao, có học sinh đạt giải cấp tỉnh Olympic Toán.
• Giấy khen của Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ.
• Bằng khen UBND tỉnh Quảng Ninh (02 lần).
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
• Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.
• Bằng khen Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
• Nhiều giấy khen của UBND xã Đường Hoa, Đảng bộ và UBND huyện Hải Hà.