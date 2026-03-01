Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đinh Lệ Thu

Họ tên: Đinh Lệ Thu Năm sinh: 1988 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Đường Hoa, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Thành tích/Khen thưởng:

• 11 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

• Nhiều lần đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

• Ôn luyện học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi đạt nhiều giải cao, có học sinh đạt giải cấp tỉnh Olympic Toán.

• Giấy khen của Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

• Bằng khen UBND tỉnh Quảng Ninh (02 lần).

• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

• Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• Bằng khen Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

• Nhiều giấy khen của UBND xã Đường Hoa, Đảng bộ và UBND huyện Hải Hà.