Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Thị Mỹ Tiên

Họ tên: Võ Thị Mỹ Tiên
Ngày sinh: 29/10/2005
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Vận động viên đội tuyển Bơi quốc gia
Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn
*Thành tích/Khen thưởng:
- Đại diện Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024, xếp hạng 27/33.
- Huy chương vàng SEA Games 32 và 33 ở một số nội dung bơi hỗn hợp, bơi tự do.
- Đạt 10 huy chương tại SEA Games 33 năm 2025 gồm: 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; nổi bật là Huy chương vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp bơi biển 4×1.500m cùng đội tuyển Việt Nam.
- Vận động viên trẻ của năm – Cúp Chiến thắng 2025 do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.
- Giành 2 HCB và 3 HCĐ tại Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2019.
- Tại Giải Bơi – Lặn vô địch trẻ quốc gia 2020, phá kỷ lục tồn tại hơn 9 năm của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp lứa tuổi 14–15 với thành tích 2 phút 21 giây 67.
- Phá nhiều kỷ lục quốc gia ở nội dung bơi tự do và bơi hỗn hợp, trở thành một trong những vận động viên giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam.
- Huy chương quốc tế trẻ Đông Nam Á năm 2019 (3 Bạc, 3 Đồng).
- SEA Games 31 năm 2022: Huy chương Bạc nội dung 800m tự do, 1.500m tự do; Huy chương Đồng nội dung 400m tự do.
- SEA Games 32 năm 2023: Đạt 2 Huy chương Đồng.
- Phá kỷ lục quốc gia 200m hỗn hợp cá nhân, cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu.