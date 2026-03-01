Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Thị Mỹ Tiên

Thanh Huyền

TPO - LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

my-tien-2906-6560jpg.jpg

Họ tên: Võ Thị Mỹ Tiên

Ngày sinh: 29/10/2005
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Vận động viên đội tuyển Bơi quốc gia

Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

*Thành tích/Khen thưởng:

  • Đại diện Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024, xếp hạng 27/33.
  • Huy chương vàng SEA Games 32 và 33 ở một số nội dung bơi hỗn hợp, bơi tự do.
  • Đạt 10 huy chương tại SEA Games 33 năm 2025 gồm: 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; nổi bật là Huy chương vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp bơi biển 4×1.500m cùng đội tuyển Việt Nam.
  • Vận động viên trẻ của năm – Cúp Chiến thắng 2025 do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.
  • Giành 2 HCB và 3 HCĐ tại Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2019.
  • Tại Giải Bơi – Lặn vô địch trẻ quốc gia 2020, phá kỷ lục tồn tại hơn 9 năm của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp lứa tuổi 14–15 với thành tích 2 phút 21 giây 67.
  • Phá nhiều kỷ lục quốc gia ở nội dung bơi tự do và bơi hỗn hợp, trở thành một trong những vận động viên giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam.
  • Huy chương quốc tế trẻ Đông Nam Á năm 2019 (3 Bạc, 3 Đồng).
  • SEA Games 31 năm 2022: Huy chương Bạc nội dung 800m tự do, 1.500m tự do; Huy chương Đồng nội dung 400m tự do.
  • SEA Games 32 năm 2023: Đạt 2 Huy chương Đồng.
  • Phá kỷ lục quốc gia 200m hỗn hợp cá nhân, cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu.
Thanh Huyền
