Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Bế Công Thoan

Họ tên: Bế Công Thoan

Năm sinh: 1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Kỹ sư CNTT, Trung tâm Công nghệ thông tin – Viễn thông Cao Bằng

Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Chủ trì sáng kiến “Công cụ hỗ trợ tách bộ, biên mục văn bản hệ thống số hoá hồ sơ lưu trữ eDIG”, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc tại VNPT Cao Bằng.

• Tham gia xây dựng công cụ cập nhật hồ sơ hệ thống số hoá eDIG, tự động hoá quy trình nhập liệu, giảm thao tác thủ công.

• Tham gia phát triển giải pháp “Dashboard quản lý dự án CNTT”, hỗ trợ quản lý thông tin dự án, thống kê và theo dõi tiến độ hiệu quả.

• Các sáng kiến được áp dụng thực tế tại Trung tâm CNTT, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và dự án CNTT.

• Giấy khen Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng năm 2025.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 và năm 2024.

• Bằng khen Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2023.

• Danh hiệu Nhân viên xuất sắc khối kỹ thuật năm 2023 và Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2023.

• Bằng khen vì thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.