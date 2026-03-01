Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Hà Văn Sáng

Hà Văn Sáng và vợ

Họ tên: Hà Văn Sáng Năm sinh: 1996 Dân tộc: Mường Đơn vị: Đoàn viên Chi đoàn bản Nguồn, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Thành tích/Khen thưởng:

• Triển khai mô hình thanh niên nông thôn chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp tại gia đình, xây dựng hệ thống vườn – ao – chuồng quy mô khoảng 5.000 m², phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn hơn 700 con và nuôi khoảng 5.000 con cá, kết hợp trồng rau, củ, quả phục vụ sinh hoạt và bán thương mại.

• Thành lập và phát triển những kênh số Sang Vy Farm, Thao Vy Garden Farm trên YouTube cùng kênh TikTok thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, chia sẻ nội dung về đời sống nông nghiệp, lan tỏa hình ảnh sản xuất nông thôn hiện đại.

• Một kênh YouTube đạt mốc 100.000 người đăng ký và nhận nút bạc YouTube năm 2024, góp phần quảng bá mô hình kinh tế nông nghiệp số, tạo động lực cho thanh niên địa phương học tập và làm theo.

• Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

• Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho dự án “Thanh niên nông thôn chuyển đổi kỹ thuật số”.

• Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

• Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phù Yên về đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021–2025.

• Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La về thành tích xuất sắc trong phong trào “Học không bao giờ cùng” năm 2024.

• Dự án vào vòng Chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024.

• Giải Nhất cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” lần thứ VI năm 2023 và Bằng khen của Tỉnh đoàn Sơn La.